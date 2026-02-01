Чи можуть спадкувати діти, народжені поза шлюбом?

Українське законодавство не пов’язує право на спадщину з фактом перебування батьків у шлюбі. Відповідно до статті 1261 Цивільного кодексу України, до спадкоємців першої черги належать діти спадкодавця, його батьки та чоловік або дружина.

При цьому закон не розрізняє дітей залежно від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Важливо! Принцип рівності дітей додатково закріплений у статті 141 Сімейного кодексу України, яка встановлює рівні права дитини незалежно від походження та факту реєстрації шлюбу між батьками.

Ключовою умовою для спадкування є юридично встановлене походження дитини від батька або матері. Це регулюється нормами глави 15 Сімейного кодексу України (визначення походження дитини). Підтвердженням можуть бути:

запис у свідоцтві про народження;

добровільне визнання батьківства (статті 126 СКУ);

рішення суду про встановлення батьківства (статті 128 СКУ).

Якщо батьківство офіційно не встановлене, право на спадщину може бути реалізоване лише після його підтвердження у судовому порядку.

Коли спадщина гарантована навіть попри заповіт?

Окремо закон захищає соціально вразливих членів сім’ї, гарантуючи їм частину спадкового майна незалежно від волі спадкодавця. Йдеться про категорії осіб, визначені статтею 1241 Цивільного кодексу України:

непрацездатних батьків;

малолітніх та неповнолітніх дітей;

непрацездатного чоловіка або дружину;

а також повнолітніх дітей з інвалідністю.

Такі спадкоємці мають право щонайменше на половину тієї частки, яку вони отримали б при спадкуванні за законом. У разі спорів питання розглядається судом.

Зверніть увагу! Закон допускає добровільну відмову від спадщини: для цього потрібно подати відповідну заяву нотаріусу у встановлений строк.

Що ще варто знати про спадкування в Україні?