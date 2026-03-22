Как вернуть товар в магазин – 3 шага, чтобы получить свои деньги обратно
- Для возврата товара в Украине нужно иметь чек и обратиться в магазин в течение 14 дней с момента покупки.
- Вещь должна быть в том же виде, что и во время покупки, то есть без следов использования, с пломбами и ярлыками.
Почти каждый покупатель хоть раз оказывался в ситуации, когда приобретенная вещь не подошла или просто разочаровала. В большинстве случаев такой товар можно вернуть или обменять – закон это позволяет.
Как вернуть товар в магазин?
Однако существуют определенные условия и правила, о которых стоит знать заранее. Детали украинцам напомнили в Госпродпотребслужбе.
Смотрите также Шансы поймать мошенников есть: что делать, если вас обманули в интернет-магазине
Подробнее об обмене товара надлежащего качества говорится в статье 9 Закона Украины "О защите прав потребителей".
- Шаг № 1 – Сохраните чек
Чтобы вернуть или обменять товар, вам нужно сохранить полученный во время покупки расчетный документ. Именно чек подтверждает, что вещь приобрели в конкретном магазине, и является основанием для возврата средств или обмена.
Полезно! Самостоятельно проверить действительность фискального чека можно на веб-портале ГНС по ссылке. Кроме того, можно сканировать QR-код с помощью официальных мобильных приложений.
- Шаг № 2 – Не ждите более 14 дней
Медлить также не стоит, ведь на обмен или возврат товара надлежащего качества закон дает две недели. Правда, отсчет начинается со следующего дня после покупки, а последней возможностью для обращения к продавцу является именно 14-й день.
- Шаг № 3 – Сохраните товарный вид
В то же время вернуть или обменять вещь можно только при условии, что ею не пользовались, а товарный вид сохранен. Речь идет также о потребительских свойствах, пломбы и ярлыки – все это должно остаться неповрежденным.
Например, если вы купили платье или обувь, носили их хотя бы раз, а потом решили вернуть из-за неподходящего размера или цвета, сделать это уже не получится. Даже незначительные следы использования автоматически сделают вещь "бывшей в употреблении".
Однако если товар ненадлежащего качества, обменять его можно по гарантии.
Что нельзя обменять или вернуть?
Отдельное постановление Кабмина определяет перечень товаров, не подлежащих обмену или возврату в магазин, например:
продовольственные товары;
лекарственные препараты и средства, предметы сангигиены;
фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага;
расчески и массажные щетки;
белье нательное и постельное;
товары в аэрозольной упаковке;
печатные издания;
изделия из натуральных и искусственных волос (парики);
товары для младенцев (пеленки, бутылочки для кормления и т.д.);
инструменты для маникюра, педикюра и тому подобное.