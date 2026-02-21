Что делать, если вас обманули в интернет-магазине?

Фейковые магазины, предоплата без товара или поддельные сайты – с такими ситуациями каждый год сталкиваются тысячи людей. Что делать в подобных ситуациях – рассказывает платформа Нацбанка "Гаразд".

Смотрите также Украинцам массово взламывают аккаунты фейковыми "промокодами на топливо"

Шаг №1 – Защитите свои счета Защитите свои счета

В некоторых случаях нужно действовать очень быстро. Например, если вы случайно "засветили" данные платежной карты на подозрительном сайте, немедленно заблокируйте ее – через банк, горячую линию или приложение.

Если же под угрозой доступ к интернет-банкингу, стоит заблокировать свои аккаунт и счета, а также выполнить инструкции банка: подать обращение и передать нужную информацию для проверки.

Шаг №2 – Обратитесь в Киберполицию

Прежде всего соберите все, что может подтвердить факт мошенничества: ссылки на фишинговый вебсайт или фейковый интернет-магазин, скриншоты его страниц, банковскую выписку или уведомления из онлайн-банкинга об операциях, а также номера телефонов и аккаунты, с которых с вами контактировали злоумышленники.

Вовремя обратившись в Киберполицию, вы сможете получить помощь, предоставить информацию для оперативного реагирования правоохранителей и помочь поймать злоумышленников,

– говорится в сообщении.

Государственную политику в сфере борьбы с киберпреступностью осуществляет отдельное подразделение Нацполиции – Департамент Киберполиции. Обратиться к правоохранителям и зафиксировать факт преступления можно:

подав заявление на портале по ссылке ;

обратившись на электронный адрес callcenter@cyberpolice.gov.ua ;

сообщив о случае по телефону 0 800 505 170 ;

написав письменное заявление и отправив его на почтовый адрес: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, ул. Бориспольская 19, г. Киев, 02093, Украина.

Напомним! За мошеннические схемы в Украине предусмотрена уголовная ответственность, в соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса.

Шаг №3 – Сообщите другие заинтересованные стороны

В мошеннических схемах часто фигурируют третьи стороны – маркетплейсы, сервисы объявлений, службы доставки или даже легальные магазины.

Их также стоит сообщить им об инциденте, чтобы заблокировать аккаунт мошенника или получить данные, которые помогут в расследовании.

В Киберполиции напоминают – одной из самых распространенных схем является продажа несуществующих товаров по сниженным ценам. Мошенники стараются максимально замаскироваться под добросовестных продавцов, размещают красивые фото товаров, быстро отвечают потенциальным клиентам и оставляют фейковые положительные отзывы.

Правила безопасности для покупок в Интернете: