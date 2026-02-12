Смена фамилии после брака: какие документы нужно обновить и в какие сроки

После заключения брака один или оба супруга могут сменить фамилию. В таком случае необходимо своевременно обновить ряд официальных документов, чтобы избежать юридических трудностей.

За какое время надо сменить паспорт?

Изменение фамилии после регистрации брака в Украине является личным решением каждого из супругов. В соответствии со статьей 35 Семейного кодекса Украины можно оставить добрачную фамилию, взять фамилию мужа или жены или выбрать двойную.

Смотрите также Не только мама: кто еще может уйти в декрет и получать выплаты

В то же время изменение фамилии является юридическим фактом, который влечет за собой обязанность обновить персональные данные в документах. Сделать это стоит как можно быстрее, чтобы избежать проблем с идентификацией личности.

Прежде всего нужно заменить паспорт гражданина Украины. Обратиться в центр предоставления административных услуг или подразделения Государственной миграционной службы следует в течение 30 дней с даты получения свидетельства о браке. Для этого подают заявление, предыдущий паспорт и свидетельство о браке. Срок изготовления документа - до 20 рабочих дней, за дополнительную плату возможно срочное оформление.

Какие еще документы надо обновить?

Также необходимо обновить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, сообщают в Министерстве юстиции. Для этого в налоговый орган подают паспорт с новой фамилией и свидетельство о браке. Новый документ обычно выдают в течение нескольких дней.

Паспорт для выезда за границу не обязательно менять немедленно, однако его обновление поможет избежать недоразумений при пересечении границы. Водительское удостоверение меняется в сервисном центре Министерства внутренних дел. Для этого нужно предоставить новый паспорт, свидетельство о браке, действующее водительское удостоверение и регистрационный документ на транспортное средство. Кроме того, стоит переоформить страховой полис.

Обновление персональных данных также требуется в банковских учреждениях - для корректной идентификации клиента. В медицинских учреждениях следует внести изменения в карточки пациента. Предпринимателям необходимо актуализировать сведения в государственных реестрах, в частности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

За обновление большинства документов предусмотрен административный сбор в соответствии с законодательством. В то же время изменения персональных данных в банках и медицинских учреждениях осуществляются бесплатно.

Какие документы можно не обновлять?

Не требуют обязательной замены дипломы, аттестаты и другие образовательные документы, свидетельство о рождении, трудовая книжка (в ней делается соответствующая запись), правоустанавливающие документы на имущество и действующие договоры. В случае необходимости достаточно предоставить свидетельство о браке, подтверждающее смену фамилии.

Своевременное обновление документов после смены фамилии позволяет избежать юридических осложнений и обеспечивает корректность данных в государственных реестрах.

Надо ли менять отчество ребенку, если отец сменил имя?