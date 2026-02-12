Смена фамилии после брака: какие документы нужно обновить и в какие сроки
- Смена фамилии после брака требует обновления паспорта, налогового номера и других документов в течение 30 дней.
- Необходимо переоформить документы в банках, медицинских учреждениях и государственных реестрах, тогда как образовательные документы и трудовая книжка в замене не нуждаются.
После заключения брака один или оба супруга могут сменить фамилию. В таком случае необходимо своевременно обновить ряд официальных документов, чтобы избежать юридических трудностей.
За какое время надо сменить паспорт?
Изменение фамилии после регистрации брака в Украине является личным решением каждого из супругов. В соответствии со статьей 35 Семейного кодекса Украины можно оставить добрачную фамилию, взять фамилию мужа или жены или выбрать двойную.
В то же время изменение фамилии является юридическим фактом, который влечет за собой обязанность обновить персональные данные в документах. Сделать это стоит как можно быстрее, чтобы избежать проблем с идентификацией личности.
Прежде всего нужно заменить паспорт гражданина Украины. Обратиться в центр предоставления административных услуг или подразделения Государственной миграционной службы следует в течение 30 дней с даты получения свидетельства о браке. Для этого подают заявление, предыдущий паспорт и свидетельство о браке. Срок изготовления документа - до 20 рабочих дней, за дополнительную плату возможно срочное оформление.
Какие еще документы надо обновить?
Также необходимо обновить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, сообщают в Министерстве юстиции. Для этого в налоговый орган подают паспорт с новой фамилией и свидетельство о браке. Новый документ обычно выдают в течение нескольких дней.
Паспорт для выезда за границу не обязательно менять немедленно, однако его обновление поможет избежать недоразумений при пересечении границы. Водительское удостоверение меняется в сервисном центре Министерства внутренних дел. Для этого нужно предоставить новый паспорт, свидетельство о браке, действующее водительское удостоверение и регистрационный документ на транспортное средство. Кроме того, стоит переоформить страховой полис.
Обновление персональных данных также требуется в банковских учреждениях - для корректной идентификации клиента. В медицинских учреждениях следует внести изменения в карточки пациента. Предпринимателям необходимо актуализировать сведения в государственных реестрах, в частности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
За обновление большинства документов предусмотрен административный сбор в соответствии с законодательством. В то же время изменения персональных данных в банках и медицинских учреждениях осуществляются бесплатно.
Какие документы можно не обновлять?
Не требуют обязательной замены дипломы, аттестаты и другие образовательные документы, свидетельство о рождении, трудовая книжка (в ней делается соответствующая запись), правоустанавливающие документы на имущество и действующие договоры. В случае необходимости достаточно предоставить свидетельство о браке, подтверждающее смену фамилии.
Своевременное обновление документов после смены фамилии позволяет избежать юридических осложнений и обеспечивает корректность данных в государственных реестрах.
Надо ли менять отчество ребенку, если отец сменил имя?
Изменение имени отца не означает автоматического изменения отчества ребенка, но родители могут внести изменения в актовую запись и получить новое свидетельство о рождении.
Процедура изменения отчества зависит от возраста ребенка: до 14 лет требуется заявление родителей, от 14 до 16 лет ребенок может подать заявление с письменного согласия родителей, а после 16 лет лицо может обращаться самостоятельно.