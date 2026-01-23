Труд несовершеннолетних в Украине: какие гарантии и ограничения предусматривает закон

Право на труд в Украине гарантировано всем гражданам, в том числе и несовершеннолетним. В то же время для лиц в возрасте от 14 до 18 лет законодательство устанавливает специальные льготы и ограничения по условиям труда.

Какие условия труда должны быть у несовершеннолетних?

Конституция Украины гарантирует каждому гражданину право на труд, в том числе несовершеннолетним, сообщает Министерство юстиции Украины. В то же время в сферах охраны труда, режима рабочего времени, отпусков и других условий труда для лиц в возрасте от 14 до 18 лет действуют дополнительные гарантии, определенные законодательством.

В частности, несовершеннолетних запрещено привлекать к работам во вредных или опасных условиях, к подземным работам, а также к ночным, сверхурочным и работам в выходные дни. Также им не разрешается выполнять работы, связанные с подъемом и перемещением грузов сверх установленных предельных норм.

Несовершеннолетние работники имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью 31 календарный день и обязательный ежегодный медицинский осмотр. При приеме на работу для них не устанавливается испытательный срок.

Обратите внимание! Продолжительность рабочего времени также ограничена: для работников в возрасте от 16 до 18 лет она не может превышать 36 часов в неделю, для лиц от 15 до 16 лет – 24 часа в неделю. Подростки в возрасте от 14 до 15 лет могут работать не более 12 часов в неделю, а во время каникул – до 24 часов.

Как принимать и увольнять с работы подростков?

Трудоустройство лиц, достигших 15 лет, допускается только с письменного согласия одного из родителей или лица, его заменяющего. Детей от 14 лет разрешено принимать на легкую работу в свободное от учебы время с согласия родителей, при условии что она не вредит здоровью и обучению.

Увольнение несовершеннолетнего возможно только с согласия районной или городской службы по делам детей. В то же время родители или попечители имеют право требовать расторжения трудового договора, если его продолжение представляет угрозу для здоровья подростка или нарушает его права.

Важно! Трудовой договор с несовершеннолетним заключается исключительно в письменной форме. Даже во время военного положения все нормы законодательства, регулирующие трудовые права несовершеннолетних, остаются в силе.

