Які умови праці мають бути у неповнолітніх?

Конституція України гарантує кожному громадянину право на працю, у тому числі неповнолітнім, повідомляє Міністерство юстиції України. Водночас у сферах охорони праці, режиму робочого часу, відпусток та інших умов праці для осіб віком від 14 до 18 років діють додаткові гарантії, визначені законодавством.

Дивіться також Як змінити ім'я дитини до року: що потрібно знати батькам

Зокрема, неповнолітніх заборонено залучати до робіт у шкідливих або небезпечних умовах, до підземних робіт, а також до нічних, понаднормових і робіт у вихідні дні. Також їм не дозволяється виконувати роботи, пов'язані з підійманням і переміщенням вантажів понад установлені граничні норми.

Неповнолітні працівники мають право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день і обов'язковий щорічний медичний огляд. Під час прийняття на роботу для них не встановлюється випробувальний термін.

Зверніть увагу! Тривалість робочого часу також обмежена: для працівників віком від 16 до 18 років вона не може перевищувати 36 годин на тиждень, для осіб від 15 до 16 років – 24 години на тиждень. Підлітки віком від 14 до 15 років можуть працювати не більше 12 годин на тиждень, а під час канікул – до 24 годин.

Як приймати та звільняти з роботи підлітків?

Працевлаштування осіб, які досягли 15 років, допускається лише за письмової згоди одного з батьків або особи, що його замінює. Дітей від 14 років дозволено приймати на легку роботу у вільний від навчання час за згодою батьків, за умови що вона не шкодить здоров'ю та навчанню.

Звільнення неповнолітнього можливе лише за згодою районної або міської служби у справах дітей. Водночас батьки чи піклувальники мають право вимагати розірвання трудового договору, якщо його продовження становить загрозу для здоров'я підлітка або порушує його права.

Важливо! Трудовий договір з неповнолітнім укладається виключно у письмовій формі. Навіть під час воєнного стану всі норми законодавства, що регулюють трудові права неповнолітніх, залишаються чинними.

Аліменти після 18 років: коли батьки зобов'язані утримувати повнолітніх дітей?