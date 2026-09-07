Трудный выбор для родителей: существует ли в Украине запрет на использование некоторых имен

В Украине родители могут дать ребенку не более двух имен, однако выбор очень широк. При этом имя не должно ущемлять интересы малыша. Однако законодательство предусматривает возможность его изменения.

Украина не запрещает давать нестандартные имена

Присвоение имени является одним из ключевых личных неимущественных прав каждого человека. В первые несколько лет жизни право выбрать имя или имена собственного ребенка принадлежит непосредственно родителям. Но по достижении 16 лет человек сам может изменить свои личные данные. Об этом сообщают в Министерстве юстиции Украины.

Согласно закону, имя ребенка определяется по общему согласию родителей. Однако если ребенок родился вне брака, а отцовство не установлено, то решение принимает самостоятельно мать.

В целом законодательство позволяет присваивать не более двух имен. Исключение делается только для случаев, когда это предусмотрено обычаями национального меньшинства, к которому принадлежит один или оба родителя. Если же между родителями возникает спор относительно имени, его решает орган опеки и попечительства или суд.

Законодательно утвержденного перечня разрешенных или запрещенных имен в Украине не существует, как и требований к их происхождению или традиционности. Родители имеют право выбрать как распространенное, так и редкое или иноязычное имя.

Также нет запрета на использование цифр или специальных символов в имени. Однако Минюст предостерегает от подобных экспериментов, поскольку проблемы могут возникать при оформлении официальных документов, в частности паспорта.

Важно, что статья 155 Семейного кодекса Украины требует от родителей уважать достоинство и наилучшие интересы ребенка. Выбор имени не должен становиться причиной для насмешек или трудностей в социальной адаптации малыша в будущем.

Смена имени возможна

Напомним, что законодательство предусматривает четкие сроки и условия для смены имени ребенка на разных этапах его жизни. В течение первого года после рождения родители могут подать заявление в отдел ГРАГС для исправления имени, если при регистрации не были учтены их пожелания.

До достижения ребенком 14 лет родители имеют право изменить его имя, если ребенок фактически пользуется другим именем и этого требуют его интересы. Если же родители не могут прийти к согласию, спор рассматривают органы опеки или суд.

С 14 до 16 лет подросток может изменить имя с письменного согласия родителей или опекунов. А по достижении 16-летнего возраста граждане Украины имеют право изменять собственное имя по своему усмотрению без разрешения родителей.

Практика показывает, что в Украине граждане довольно легко пользуются этой услугой. В условиях военного положения подать соответствующие заявления об изменении имени можно в любой отдел ГРАГС на подконтрольной территории.