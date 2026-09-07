Украина не запрещает давать нестандартные имена

Присвоение имени является одним из ключевых личных неимущественных прав каждого человека. В первые несколько лет жизни право выбрать имя или имена собственного ребенка принадлежит непосредственно родителям. Но по достижении 16 лет человек сам может изменить свои личные данные. Об этом сообщают в Министерстве юстиции Украины.

Согласно закону, имя ребенка определяется по общему согласию родителей. Однако если ребенок родился вне брака, а отцовство не установлено, то решение принимает самостоятельно мать.

В целом законодательство позволяет присваивать не более двух имен. Исключение делается только для случаев, когда это предусмотрено обычаями национального меньшинства, к которому принадлежит один или оба родителя. Если же между родителями возникает спор относительно имени, его решает орган опеки и попечительства или суд.

Законодательно утвержденного перечня разрешенных или запрещенных имен в Украине не существует, как и требований к их происхождению или традиционности. Родители имеют право выбрать как распространенное, так и редкое или иноязычное имя.

Также нет запрета на использование цифр или специальных символов в имени. Однако Минюст предостерегает от подобных экспериментов, поскольку проблемы могут возникать при оформлении официальных документов, в частности паспорта.

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Важно, что статья 155 Семейного кодекса Украины требует от родителей уважать достоинство и наилучшие интересы ребенка. Выбор имени не должен становиться причиной для насмешек или трудностей в социальной адаптации малыша в будущем.

Смена имени возможна

Напомним, что законодательство предусматривает четкие сроки и условия для смены имени ребенка на разных этапах его жизни. В течение первого года после рождения родители могут подать заявление в отдел ГРАГС для исправления имени, если при регистрации не были учтены их пожелания.

До достижения ребенком 14 лет родители имеют право изменить его имя, если ребенок фактически пользуется другим именем и этого требуют его интересы. Если же родители не могут прийти к согласию, спор рассматривают органы опеки или суд.

С 14 до 16 лет подросток может изменить имя с письменного согласия родителей или опекунов. А по достижении 16-летнего возраста граждане Украины имеют право изменять собственное имя по своему усмотрению без разрешения родителей.

Практика показывает, что в Украине граждане довольно легко пользуются этой услугой. В условиях военного положения подать соответствующие заявления об изменении имени можно в любой отдел ГРАГС на подконтрольной территории.