Ветеранам хотят компенсировать покупку автомобиля: кто сможет получить выплату

В Украине предлагают изменить подход к обеспечению ветеранов транспортом. Вместо многолетнего ожидания бесплатного автомобиля часть ветеранов с инвалидностью сможет получить компенсацию за самостоятельно приобретенный автомобиль.

Кто сможет получить компенсацию за автомобиль

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №15433 и №15434, которые предлагают ввести новый механизм государственной поддержки ветеранов. Речь идет о частичной компенсации стоимости автомобиля для лиц с инвалидностью вследствие войны.

Инициатива призвана стать альтернативой действующей системе бесплатного обеспечения транспортными средствами. Авторы законопроектов отмечают, что нынешний механизм уже не соответствует потребностям ветеранов из-за длительных очередей, сложных процедур и ограниченного выбора автомобилей.

Согласно документам, человек сможет самостоятельно приобрести транспортное средство, а государство компенсирует часть его стоимости. Право на такую помощь предусмотрено для лиц с инвалидностью вследствие войны I и II групп, а порядок предоставления компенсации, ее размер и перечень необходимых документов после принятия закона определит Кабинет Министров Украины.

Как будет работать новая система

Внедрение программы планируется осуществлять поэтапно. До 1 января 2029 года воспользоваться частичной компенсацией смогут только ветераны с инвалидностью вследствие войны I группы.

После этой даты программу планируют расширить и на лиц с инвалидностью II группы. Такой подход должен позволить правительству оценить количество потенциальных получателей, протестировать механизм выплат, определить необходимые объемы финансирования и устранить возможные проблемы при реализации программы.

При этом новый механизм не отменяет действующую систему бесплатного обеспечения автомобилями. Ветераны смогут выбрать один из двух вариантов: получить автомобиль от государства или самостоятельно приобрести транспортное средство с частичной компенсацией его стоимости.

Как будет финансироваться программа

Для реализации новой модели поддержки подготовлен отдельный законопроект № 15434, который предусматривает изменения в Государственный бюджет на 2026 год. Документ предлагает выделить Министерству по делам ветеранов 120 миллионов гривен на запуск программы.

По предварительным расчетам, в 2026 году компенсацию смогут получить около 1 000 ветеранов, а средний размер выплаты составит 120 тысяч гривен на одного человека. Для финансирования программы авторы законопроекта предлагают перераспределить бюджетные расходы, сократив финансирование ряда других государственных программ.

Ожидается, что новый механизм поможет ветеранам быстрее обзавестись собственным транспортом, облегчит доступ к лечению, реабилитации, работе и обучению. В то же время законопроекты № 15433 и № 15434 закладывают основу для долгосрочной реформы системы государственной поддержки, направленной на повышение мобильности и независимости лиц, получивших инвалидность при защите Украины.