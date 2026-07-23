Хто зможе отримати компенсацію за автомобіль

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №15433 та №15434, які пропонують запровадити новий механізм державної підтримки ветеранів. Йдеться про часткову компенсацію вартості автомобіля для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Ініціатива покликана стати альтернативою чинній системі безоплатного забезпечення транспортними засобами. Автори законопроєктів зазначають, що нинішній механізм уже не відповідає потребам ветеранів через тривалі черги, складні процедури та обмежений вибір автомобілів.

Згідно з документами, людина зможе самостійно придбати транспортний засіб, а держава компенсує частину його вартості. Право на таку допомогу передбачено для осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II груп, а порядок надання компенсації, її розмір і перелік необхідних документів після ухвалення закону визначить Кабінет Міністрів України.

Як працюватиме нова система

Запровадження програми планують здійснювати поетапно. До 1 січня 2029 року скористатися частковою компенсацією зможуть лише ветерани з інвалідністю внаслідок війни I групи.

Після цієї дати програму планують розширити й на осіб з інвалідністю II групи. Такий підхід має дозволити уряду оцінити кількість потенційних отримувачів, протестувати механізм виплат, визначити необхідні обсяги фінансування та усунути можливі проблеми під час реалізації програми.

При цьому новий механізм не скасовує чинну систему безоплатного забезпечення автомобілями. Ветерани зможуть обрати один із двох варіантів: отримати автомобіль від держави або самостійно придбати транспортний засіб із частковою компенсацією його вартості.

Як фінансуватимуть програму

Для реалізації нової моделі підтримки підготовлено окремий законопроєкт №15434, який передбачає зміни до Державного бюджету на 2026 рік. Документ пропонує виділити Міністерству у справах ветеранів 120 мільйонів гривень на запуск програми.

За попередніми розрахунками, у 2026 році компенсацію зможуть отримати близько 1 000 ветеранів, а середній розмір виплати становитиме 120 тисяч гривень на одну особу. Для фінансування програми автори законопроєкту пропонують перерозподілити бюджетні видатки, скоротивши фінансування окремих інших державних програм.

Очікується, що новий механізм допоможе ветеранам швидше отримати власний транспорт, полегшить доступ до лікування, реабілітації, роботи та навчання. Водночас законопроєкти №15433 та №15434 закладають основу для довгострокової реформи системи державної підтримки, спрямованої на підвищення мобільності та незалежності осіб, які отримали інвалідність, захищаючи Україну.