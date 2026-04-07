Право 24 Юридический гайд Защита пострадавших: как можно получить компенсацию за моральный ущерб
7 апреля, 11:36


Дарья Смородская
Основні тези
  • Моральная компенсация предусмотрена за физические или психологические страдания, вызванные противоправными действиями, и может быть получена через суд.
  • Для получения компенсации истец должен предоставить в суд доказательства.

В случае нанесения вреда моральному состоянию человек имеет право получить компенсацию. Возмещение предоставляется за страдания, повлекшие за собой нарушение прав человека.

Что такое моральный ущерб и как получить компенсацию?

Если человек пережил физические или психологические страдания из-за действий, или бездействие других, то он может получить компенсацию за причиненный моральный ущерб. Среди самых частых проблем Министерство юстиции Украины выделяет физическое страдание из-за ухудшения здоровья, душевное – если против человека или его родственников совершили противоправные действия или уничтожили или повредили его имущество. Также возмещение можно получить после пережитого унижении чести и достоинства и нарушения нормальной жизни в целом.

Моральную компенсацию можно получить через суд, если удастся доказать наличие самого вреда, то есть соответствующие доказательства. Также в суде сообщается о противоправном поведении того, кто нанес ущерб. Отдельно отмечается вина лица, кроме случаев, когда возмещается выплачивается независимо от нее.

Заметим! Моральная компенсация за страдания предусмотрена статьями 32, 56 и 62 Конституции Украины, а также Гражданским кодексом и Постановлением Пленума Верховного Суда Украины №4.

Моральная компенсация – это не постоянная сумма. Согласно статьей 23 Гражданского кодекса учитывается характер причиненного вреда и пережитых человеком страданий. Также суд обращает внимание на ухудшение жизненных возможностей после совершения правонарушения и интересы пострадавшего.

Компенсация выплачивается деньгами или другим законным способом.

Какие документы нужны, чтобы доказать потребность в моральном возмещении?

Истец должен принести в суд документы, подтверждающие получение вреда. Среди них:

  • справки от врачей, выписки из истории болезни;
  • рецепты на лекарства;
  • заключение судебно-медицинской экспертизы в случае физического вреда;
  • заключение о психологическом;
  • чеки на приобретение лекарств;
  • договоры и квитанции об оплате услуг психолога, реабилитолога или других специалистов;
  • документы о нетрудоспособности, прекращение обучения, занятия спортом или иной общественной деятельности;
  • при наличии – показания свидетелей.

Суд изучает все факты и даже без ряда документов может установить факт ущерба и потребность в компенсации. Но потерпевший должен выразить свою позицию, собрать все доказательства и своевременно обратиться в суд.

За что водители могут получить компенсацию?

  • При ДТП человек получает выплаты от страховых компаний. Законодательство не определяет пределы такой компенсации. Однако размер морального вреда за повреждения составляет 5% страховой выплаты за вред, а в случае гибели – близким родственникам выплачивается 12 минимальных зарплат.

  • Судебная практика показывает, что водитель может взыскать компенсацию за ремонт авто с управления жилищного хозяйства или других местных органов, если на авто почему-то упала ветка или дерево. В большинстве случаев устанавливается именно их вина из-за ненадлежащего содержания.