Для получения гарантий: почему важно внести данные о жилье в Реестр вещных прав
Владельцы поврежденного имущества могут столкнуться с задержками при оформлении государственной помощи из-за отсутствия данных о недвижимости. Надлежащая регистрация вещных прав в государственных реестрах является обязательным условием для расчета соответствующих выплат.
Быстрая обработка данных
Внесение сведений о недвижимом имуществе в Государственный реестр вещных прав является необходимым юридическим условием для последующего оформления материальной помощи в случае чрезвычайной ситуации. Как правило, в бюро технической инвентаризации соответствующие запросы обрабатываются в течение суток, сообщает Киевская городская государственная администрация.
Порядок запроса и подтверждения сведений распространяется, в частности, на владельцев имущества, чье право собственности на поврежденные или разрушенные объекты недвижимости было зарегистрировано до 1 января 2013 года.
Также зарегистрировать имущество могут граждане Украины, у которых правоустанавливающие документы на жилье были утеряны или уничтожены во время боевых действий и обстрелов. При необходимости это могут сделать представители собственников, действующие на основании полученных полномочий.
Документы и порядок действий в случае утраты бумажных носителей
Для инициирования внесения сведений и последующего получения компенсаций заявителю необходимо предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, что подтверждает полномочия представителя, если обращение подается через него;
- документальное подтверждение разрушения или повреждения имущества, например – акт осмотра объекта или справку из органов Национальной полиции;
- имеющиеся правоустанавливающие документы, технический паспорт или их копии, если таковые имеются.
Утрата бумажных оригиналов не является основанием для отказа в предоставлении услуги. В случае отсутствия документов сотрудники БТИ осуществляют проверку сведений по собственным архивным фондам.
Напомним, что отсутствие зарегистрированного права собственности в Государственном реестре вещных прав делает невозможным дальнейшее рассмотрение заявления комиссией по предоставлению компенсаций в рамках программы "еВосстановление". Автоматического внесения сведений из бумажных архивов не происходит.
Если комиссия не предоставила ответ о рассмотрении заявления по истечении 90 дней, то человек может подать жалобу на ее бездействие в исполнительный орган Рады или военную администрацию. Сделать это необходимо в течение 5 рабочих дней после истечения установленного срока.