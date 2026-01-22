Кому перейдет наследство, если наследников не осталось

Если после смерти человека наследники отсутствуют или не приняли наследство, имущество может быть признано выморочным и перейти в собственность территориальной общины. Такая процедура имеет четкий порядок и одновременно оставляет шанс для наследников отстоять свои права.

Что будет с наследством, если нет наследников?

Процедура наследования в Украине урегулирована гражданским законодательством и предусматривает определенные основания, сроки и последствия принятия или непринятия наследства, сообщает Министерство юстиции Украины. В случаях, когда нет завещания, наследников по закону или все они отказались от наследства или не приняли его в установленный срок, имущество может быть признано выморочным.

Наследование означает переход прав и обязанностей от умершего к наследникам и осуществляется по завещанию или по закону. Если завещание отсутствует или не охватывает все имущество, право на наследование получают наследники по закону в порядке очередности. Каждая следующая очередь призывается к наследованию только при отсутствии предыдущей.

Временем открытия наследства является день смерти лица или день объявления его умершим. Для принятия наследства устанавливается шестимесячный срок. Если право на наследование возникает из-за отказа или непринятия наследства другими наследниками, срок сокращается до трех месяцев. Лицо, которое не подало заявление в установленный срок, считается таким, что не приняло наследство, но при определенных условиях может восстановить срок с согласия других наследников или по решению суда.

Обратите внимание! Если наследников нет или наследство не принято, орган местного самоуправления обязан обратиться в суд с заявлением о признании наследства выморочным. Такое право имеют также кредиторы наследодателя, а относительно земель сельскохозяйственного назначения – владельцы или пользователи смежных участков. Заявление подается по истечении одного года со дня открытия наследства.

Имущество, признано судом выморочным, переходит в собственность территориальной общины по месту его нахождения. При этом община обязана удовлетворить требования кредиторов наследодателя в пределах стоимости полученного имущества.

Важно! В то же время закон предусматривает защиту прав наследников, которые пропустили срок по уважительным причинам. Если имущество сохранилось, они могут требовать его возврата в натуре, а в случае продажи – получить денежную компенсацию.

