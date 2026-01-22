Кому перейдет наследство, если наследников не осталось
- Если наследников нет или наследство не принято, имущество может быть признано выморочным и перейти в собственность территориальной общины.
- Наследники, которые пропустили срок по уважительным причинам, могут требовать возврата имущества или денежную компенсацию, если имущество было продано.
Если после смерти человека наследники отсутствуют или не приняли наследство, имущество может быть признано выморочным и перейти в собственность территориальной общины. Такая процедура имеет четкий порядок и одновременно оставляет шанс для наследников отстоять свои права.
Что будет с наследством, если нет наследников?
Процедура наследования в Украине урегулирована гражданским законодательством и предусматривает определенные основания, сроки и последствия принятия или непринятия наследства, сообщает Министерство юстиции Украины. В случаях, когда нет завещания, наследников по закону или все они отказались от наследства или не приняли его в установленный срок, имущество может быть признано выморочным.
Смотрите также Потерянные документы на недвижимость во время войны: как подтвердить право собственности
Наследование означает переход прав и обязанностей от умершего к наследникам и осуществляется по завещанию или по закону. Если завещание отсутствует или не охватывает все имущество, право на наследование получают наследники по закону в порядке очередности. Каждая следующая очередь призывается к наследованию только при отсутствии предыдущей.
Временем открытия наследства является день смерти лица или день объявления его умершим. Для принятия наследства устанавливается шестимесячный срок. Если право на наследование возникает из-за отказа или непринятия наследства другими наследниками, срок сокращается до трех месяцев. Лицо, которое не подало заявление в установленный срок, считается таким, что не приняло наследство, но при определенных условиях может восстановить срок с согласия других наследников или по решению суда.
Обратите внимание! Если наследников нет или наследство не принято, орган местного самоуправления обязан обратиться в суд с заявлением о признании наследства выморочным. Такое право имеют также кредиторы наследодателя, а относительно земель сельскохозяйственного назначения – владельцы или пользователи смежных участков. Заявление подается по истечении одного года со дня открытия наследства.
Имущество, признано судом выморочным, переходит в собственность территориальной общины по месту его нахождения. При этом община обязана удовлетворить требования кредиторов наследодателя в пределах стоимости полученного имущества.
Важно! В то же время закон предусматривает защиту прав наследников, которые пропустили срок по уважительным причинам. Если имущество сохранилось, они могут требовать его возврата в натуре, а в случае продажи – получить денежную компенсацию.
Когда завещание могут признать недействительным?
Завещание может быть признано недействительным из-за ничтожности или оспаривания, в зависимости от обстоятельств и официального решения суда.
Малолетние, несовершеннолетние и нетрудоспособные члены семьи имеют право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания.