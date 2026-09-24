Женщина с метлой защитила военнообязанного, которого задержали: конфликт с полицией в Киеве

В Киеве женщина, убиравшая двор, заступилась за мужчину, которого задержали во время мероприятий по оповещению. Полицейские пытались ее остановить, но гражданка довольно резко ответила им.

Женщина требовала отпустить мужчину, которого "затащили в автобус" в Киеве

Инцидент произошел в Подольском районе Киева. Видео распространилось в сети. Женщина-уборщица стала свидетельницей действий полицейских, которые пытались затолкнуть мужчину в служебный автомобиль. Между гражданкой и правоохранителями возник конфликт.

Мужчину хотели задержать силой, а он пытался спастись. Это увидела женщина-уборщица и начала размахивать метлой, чтобы остановить полицейских. Она требовала отпустить мужчину.

Когда правоохранители обратились уже к женщине, она несколько раз ударила одного из них по спине, а затем бросилась на другого. При этом уборщица кричала, чтобы полицейский "сам пошел воевать". Попытки отобрать метлу у женщины оказались тщетными.

Как выяснилось, у женщины на фронте погиб сын, поэтому неудивительно, что ее возмутила "бусификация". Позже к конфликту присоединились другие люди.

Конфликт с полицией в Подольском районе Киева: видео

У полицейских спрашивали, включены ли у них нательные камеры и было ли зафиксировано их нарушение, ведь якобы у мужчины перед задержанием даже не проверили документы. Полицейский сказал, что мужчину задержали, потому что он пытался сбежать. В ходе конфликта задержанный действительно вышел из машины и сбежал. А женщина фактически прогнала полицейских с улицы.

Как пишет ТСН, полиция Киева подтвердила, что такой инцидент имел место. Правоохранители в то время проверяли военно-учетные документы.

Остановили 48-летнего мужчину, который находится в розыске ТЦК,

– отметили в полиции.

Женщине ничего не грозит, правоохранители ее не трогали.

Имеют ли право задерживать человека во время мероприятий по оповещению

Напомним, принудительно доставить человека в ТЦК может только полиция и только при наличии законных оснований, в частности, если она совершила административное правонарушение в сфере воинского учета, находится в розыске, не имеет военно-учетного документа или отказывается получить повестку в присутствии полицейского. Сами сотрудники ТЦК не имеют права силой забирать человека. Если в системе "Резерв+" нет нарушений или розыска, документы в порядке и правонарушение не совершено, оснований для принудительной доставки нет.

Уже в территориальном центре могут проводиться мероприятия в отношении военнообязанного. Но удерживать человека без законных оснований в течение неограниченного времени они не могут. Как говорят юристы, удержание более трех часов является незаконным ограничением свободы.