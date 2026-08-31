Военные смогут сообщать о коррупции, не опасаясь наказания: Минобороны инициировало изменения

Военнослужащие ВСУ могут самостоятельно сообщать о случаях коррупции. Такое право будет предоставляться исключительно в тех случаях, когда командир принял незаконное решение в отношении самого военнослужащего, нарушил его права или незаконно привлек его к ответственности.

Военные смогут сообщать о нарушениях со стороны командиров

Сотрудники ВСУ теперь смогут помогать в раскрытии преступлений в сфере коррупции. Министерство обороны передало в Кабинет министров проект закона, в котором прописаны изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

То есть если военнослужащий подозревает, что раскрыл факт коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, то он сможет сообщить об этом уполномоченным лицам. При этом проект предусматривает возможность давления на разоблачителя, поэтому запрещает принуждение к увольнению, привлечение к дисциплинарной ответственности или применение других негативных мер воздействия.

К слову, военнослужащего, разоблачившего преступление, могут наградить в соответствии с Дисциплинарным уставом. Статья 15 предусматривает различные виды поощрений: одобрение, благодарность, досрочное снятие дисциплинарного взыскания, восстановление в прежнем воинском звании во время военного положения, вручение грамоты, ценного подарка или денежной премии.

Также в качестве одобрения в ВСУ применяют занесение в Книгу чести воинской части, досрочное присвоение очередного воинского звания или вручение почетных нагрудных знаков.

Куда военнослужащий может сообщить о коррупции

Согласно законопроекту, сообщать о коррупционных нарушениях можно по различным каналам по желанию военнослужащего, например:

Единый портал сообщений информаторов и специальные телефонные линии;

обращение в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Нацполицию, НАБУ, ГБР или прокуратуру;

путем передачи информации в СМИ, общественные объединения или профессиональные союзы.

Как объясняет директор Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минобороны и полковник юстиции Сергей Степанян, эти правовые изменения смогут повысить прозрачность и усовершенствовать механизмы предотвращения коррупции в военных структурах, а также обеспечат надежную защиту информаторов.

Законопроект сначала должны рассмотреть депутаты Верховной Рады, а затем утвердить своей подписью президент Украины.

Разоблачение коррупции в ВСУ

Недавно в Силах беспилотных систем разоблачили должностное лицо, которого подозревают в получении двух тысяч долларов взятки за трудоустройство военнослужащего в эту структуру. Материалы переданы в ГБР. Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди заявил о нулевой терпимости к коррупции, взяточничеству и злоупотреблениям. Он также призвал сообщать о вымогательстве денег, манипуляциях с боевыми выплатами, откатах при закупках, продаже военного имущества и взятках за должности.

Еще один случай раскрыли журналисты Bihus.Info. Выяснилось, что семья полковника ВСУ Андрея Украинца, которого подозревают в коррупции, могла приобрести недвижимость примерно на 1 миллион долларов. Значительная часть имущества оформлена на его мать и 26-летнего сына. Эта история связана с делом о возможном хищении 1,4 миллиарда гривен во время строительства укрытий для самолетов.