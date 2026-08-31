Військові зможуть повідомляти про порушення командирів

Службовці ЗСУ тепер зможуть допомагати викривати злочини у сфері корупції. Міністерство оборони передало до Кабінету Міністрів проєкт закону, де прописані зміни до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Тобто якщо військовий підозрює, що викрив факт корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень, то він зможе повідомити про це уповноваженим особам. При цьому проєкт передбачив можливий тиск на викривача, а тому забороняє примус до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, чи застосування інших негативних заходів впливу.

До слова, військового, який викрив злочин, можуть нагородити відповідно до Дисциплінарного статуту. Стаття 15 передбачає різні види: схвалення, подяку, дострокове зняття дисциплінарного стягнення, поновлення у колишньому військовому званні під час воєнного стану, надання грамоти, цінного подарунку, чи грошової премії.

Також як схвалення в ЗСУ застосовують занесення до Книги пошани військової частини, дострокове присвоєння чергового військового звання, чи надання почесних нагрудних знаків.

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Куди військовий може повідомити про корупцію

Згідно із законопроєктом, повідомляти про корупційні порушення можна на різні канали за бажанням військового, до прикладу, на:

Єдиний портал повідомлень викривачів та спеціальні телефонні лінії;

звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції, Нацполіції, НАБУ, ДБР або прокуратури.

через передачу інформації до медіа, громадських об'єднань чи професійних спілок.

Як пояснює директор Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони та полковник юстиції Сергій Степанян, ці правові зміни зможуть посилити прозорість і механізми запобігання корупції у військових структурах, а також гарантуватимуть надійний захист викривачів.

Законопроєкт спочатку мають розглянути депутати Верховної Ради, а потім затвердити своїм підписом президент України.

Викриття корупції в ЗСУ

Нещодавно в Силах безпілотних систем викрили посадовця, якого підозрюють в отриманні двох тисяч доларів хабаря за працевлаштування військовослужбовця до структури. Матеріали передали до ДБР. Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді заявив про нульову толерантність до корупції, хабарництва та зловживань. Він також закликав повідомляти про вимагання грошей, маніпуляції з бойовими виплатами, відкати під час закупівель, продаж військового майна та хабарі за посади.

Ще один випадок розкрили журналісти Bihus.Info. З'ясувалося, що родина полковника ЗСУ Андрія Українця, якого підозрюють у корупції, могла придбати нерухомість приблизно на 1 мільйон доларів. Значна частина майна оформлена на його матір і 26-річного сина. Ця історія пов'язана зі справою про можливе розкрадання 1,4 мільярда гривень під час будівництва укриттів для літаків.