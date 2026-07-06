Про це "Мадяр" написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Що відомо про корупційний скандал у СБС?

Внутрішньою безпекою СБС викрито посадовця зі складу Угруповання СБС на факті отримання хабаря у розмірі 2 000 доларів за працевлаштування військовослужбовця у структуру СБС. Матеріали та докази передано до ДБР,

– написав майор.

Бровді також заявив, що зі збільшенням чисельності Сил безпілотних систем зростає і кількість перевірок. За його словами, внутрішня безпека регулярно виявляє різні порушення, а командування займає принципову позицію щодо будь-яких зловживань.

"Толерантність до будь-яких зловживань, корупції, насильства, хабарництва, відкатів – нульова", – наголосив командувач.

Він також попередив, що серед бійців трапляються "гастролери, симулянти та схематозники", а також випадки проникнення зрадників і навідників.

Водночас він закликав повідомляти йому особисто про:

мертві душі чи використання бійців у невійськових цілях;

насильство у підрозділах;

вимагання грошей чи маніпуляції з "бойовими" виплатами;

відкати під час закупівлі техніки й дронів;

продаж військового майна або боєприпасів;

хабарі за посади чи підвищення;

сексуальні домагання та булінг.

Крім того, Бровді попередив про шахраїв, які можуть використовувати підроблені контакти від його імені, та закликав надсилати звернення виключно на офіційну службову електронну адресу.

Нагадаємо, наприкінці травня СБУ та БЕБ викрили компанію, яка розкрадала оборонний бюджет під час війни. Схема полягала у привласненні бюджетних коштів під час будівництва командного пункту ЗСУ в Житомирській області.