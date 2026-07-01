Деталі розповіли у САП.

Читайте також Загрожує 12 років тюрми: НАБУ та САП повідомили про підозру Тищенку у справі про "колцентри"

Що відомо про розслідування справи й угоду з її фігурантом?

За матеріалами слідства, діяльність злочинної групи була організована за участі народної депутатки України, яка виступала своєрідним "гарантом" відповідних домовленостей.

Зауважимо, що у повідомленні САП не зазначено прізвище нардепки, однак з матеріалів справи можна зробити висновок, що мовиться саме про Анну Скороход.

Один із фігурантів у справі повністю визнав свою провину та погодився співпрацювати зі слідством, зокрема, надати викривальні покази щодо інших учасників схеми.

Суд визнав його винним за інкримінованими статтями та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Водночас його звільнили від реального відбування покарання з випробувальним строком і покладенням певних обов'язків.

Окремо суд зобов'язав засудженого перерахувати 700 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України через фонд United24.

Яка передісторія?

Антикорупційні органи завершили досудове розслідування у справі злочинної групи, яку очолювала народна депутатка Анна Скороход. За версією правоохоронців, учасники схеми вимагали від бізнесмена 250 тисяч доларів, обіцяючи організувати запровадження санкцій РНБО проти компанії-конкурента.

Для приховування оборудки чоловіка змусили оформити розписку про нібито позику. Після отримання 125 тисяч доларів фігуранти заявили, що передадуть кошти посадовцям РНБО, однак гроші залишили собі, оскільки не знайшли нікого, хто погодився б виконати незаконні дії.