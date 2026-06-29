Про це 29 червня повідомили НАБУ та САП.
Кого та у чому підозрюють антикорупційні органи?
Досудове розслідування встановило, що у серпні 2023 року нардеп попросив у особи, яку вважав причетною до діяльності "колцентрів" понад 1 мільйон доларів неправомірної вигоди.
Натомість нардеп обіцяв не втручатися в їхню діяльність та сприяти усуненню компаній-конкурентів,
– повідомили слідчі.
Проте Кошти він так і не отримав.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Окрім цього, за версією слідства, депутат міг легалізувати 12,6 мільйона гривень незаконного походження через фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідчі встановили, що фактичної передачі коштів не було, а законних доходів для такого "подарунка" вона не мала.
Щоб остаточно легалізувати незаконні прибутки, депутат офіційно вніс недостовірні відомості про цей "подарунок" до своєї щорічної декларації.,
– додали антикорупційні органи.
За даними джерел 24 Каналу у правоохоронних органах йдеться про нардепа Миколу Тищенка.