Про це 29 червня повідомили НАБУ та САП.

Кого та у чому підозрюють антикорупційні органи?

Досудове розслідування встановило, що у серпні 2023 року нардеп попросив у особи, яку вважав причетною до діяльності "колцентрів" понад 1 мільйон доларів неправомірної вигоди.

Натомість нардеп обіцяв не втручатися в їхню діяльність та сприяти усуненню компаній-конкурентів,

– повідомили слідчі.

Проте Кошти він так і не отримав.

Окрім цього, за версією слідства, депутат міг легалізувати 12,6 мільйона гривень незаконного походження через фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідчі встановили, що фактичної передачі коштів не було, а законних доходів для такого "подарунка" вона не мала.

Щоб остаточно легалізувати незаконні прибутки, депутат офіційно вніс недостовірні відомості про цей "подарунок" до своєї щорічної декларації.,

– додали антикорупційні органи.

За даними джерел 24 Каналу у правоохоронних органах йдеться про нардепа Миколу Тищенка.