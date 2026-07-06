Об этом "Мадяр" написал на своей странице в Facebook.

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Что известно о коррупционном скандале в СБС?

Службой внутренней безопасности СБС разоблачен должностной лицо из состава Группировки СБС на месте получения взятки в размере 2 000 долларов за трудоустройство военнослужащего в структуру СБС. Материалы и доказательства переданы в ГБР,

– написал майор.

Бровди также заявил, что с увеличением численности Сил беспилотных систем растет и количество проверок. По его словам, служба внутренней безопасности регулярно выявляет различные нарушения, а командование занимает принципиальную позицию в отношении любых злоупотреблений.

"Терпимость к любым злоупотреблениям, коррупции, насилию, взяточничеству, откатам – нулевая", – подчеркнул командующий.

Он также предупредил, что среди бойцов встречаются "гастролеры, симулянты и схематозники", а также случаи проникновения предателей и наводчиков.

В то же время он призвал сообщать ему лично о:

"мертвые души" или использование бойцов в невоенных целях;

насилие в подразделениях;

вымогательство денег или манипуляции с "боевыми" выплатами;

откаты при закупке техники и дронов;

продажу военного имущества или боеприпасов;

взятки за должности или повышения;

сексуальные домогательства и буллинг.

Кроме того, Бровди предупредил о мошенниках, которые могут использовать поддельные контакты от его имени, и призвал направлять обращения исключительно на официальный служебный электронный адрес.

Напомним, в конце мая СБУ и БЕБ разоблачили компанию, которая разворовывала оборонный бюджет во время войны. Схема заключалась в присвоении бюджетных средств при строительстве командного пункта ВСУ в Житомирской области.