Об этом "Мадяр" написал на своей странице в Facebook.
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Что известно о коррупционном скандале в СБС?
Службой внутренней безопасности СБС разоблачен должностной лицо из состава Группировки СБС на месте получения взятки в размере 2 000 долларов за трудоустройство военнослужащего в структуру СБС. Материалы и доказательства переданы в ГБР,
– написал майор.
Бровди также заявил, что с увеличением численности Сил беспилотных систем растет и количество проверок. По его словам, служба внутренней безопасности регулярно выявляет различные нарушения, а командование занимает принципиальную позицию в отношении любых злоупотреблений.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"Терпимость к любым злоупотреблениям, коррупции, насилию, взяточничеству, откатам – нулевая", – подчеркнул командующий.
Он также предупредил, что среди бойцов встречаются "гастролеры, симулянты и схематозники", а также случаи проникновения предателей и наводчиков.
В то же время он призвал сообщать ему лично о:
- "мертвые души" или использование бойцов в невоенных целях;
- насилие в подразделениях;
- вымогательство денег или манипуляции с "боевыми" выплатами;
- откаты при закупке техники и дронов;
- продажу военного имущества или боеприпасов;
- взятки за должности или повышения;
- сексуальные домогательства и буллинг.
Кроме того, Бровди предупредил о мошенниках, которые могут использовать поддельные контакты от его имени, и призвал направлять обращения исключительно на официальный служебный электронный адрес.
Напомним, в конце мая СБУ и БЕБ разоблачили компанию, которая разворовывала оборонный бюджет во время войны. Схема заключалась в присвоении бюджетных средств при строительстве командного пункта ВСУ в Житомирской области.