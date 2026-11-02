30 тысяч долларов за украинский паспорт: экс-заместителя главы ГМС отправили в тюрьму

Суд вынес окончательный приговор бывшей сотруднице Государственной миграционной службы, которая помогала гражданам Вьетнама и Ирана легализоваться в Украине на основании поддельных документов. За свои услуги женщина получала тысячи долларов в виде незаконной выгоды.

Бывшую чиновницу ГМС Украины приговорили к тюремному заключению за коррупцию

История с коррупционной схемой бывшего первого заместителя председателя ГМС Украины началась в 2017 году. Было раскрыто как минимум два случая, когда она за деньги предлагала иностранцам получить вид на жительство и даже украинское гражданство. 2 ноября Высший антикоррупционный суд сообщил об окончательном приговоре в отношении чиновницы.

Как отметили в судебном органе, ее признали виновной по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Чиновница брала взятки в особо крупных размерах. Преступление было совершено лицом, занимавшим особо ответственное положение.

Обвиняемой назначено окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества,

– сообщили в ВАКС.

Как удалось выяснить, сначала женщина получила 1 800 долларов от гражданина Вьетнама, которому должна была помочь в оформлении вида на временное проживание в Украине на основании фиктивного трудоустройства.

А иностранцу из Ирана бывшая заместительница председателя ГМС обещала организовать получение гражданства Украины "по территориальному происхождению". Для этого планировалось использовать поддельные документы, результаты ДНК-теста с участием подставных лиц, а также судебное решение об установлении родственных связей. Иностранец на этих основаниях должен был получить паспорт гражданина Украины и загранпаспорт. Стоимость такой "услуги" достигала 30 тысяч долларов.

Это очередной приговор украинскому чиновнику за организованную коррупцию. Это означает, что суды все чаще рассматривают даже давно затянувшиеся дела, а виновные граждане получают наказание в виде лишения свободы.

Что известно о деле

Имя осужденной – Дина Пимахова. Она сотрудничала со своим знакомым, у которого и просила деньги. Впоследствии информацию о взяточничестве получило НАБУ. Процесс оформления документов приостановили, а в таможенной службе заявили, что чиновницу якобы специально провоцировали на взятку. Пимахова даже заявляла, что против нее были совершены провокации со стороны агентов Бюро.

Дело по жалобе чиновницы трижды закрывали из-за отсутствия состава преступления. В то же время досудебное расследование показало, что Дина Пимахова виновна в коррупционной схеме.



Дина Пимахова в суде / Фото Transparency International Ukraine

Напомним, ранее СБУ задержала бывшего судью в Черкасской области, который вымогал 10% от суммы договора на строительство объекта для ВСУ и угрожал подрядчику. За это ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, НАБУ и САП разоблачили руководство главного управления ГНС в Тернопольской области в вымогательстве взяток у местных предпринимателей. Общая сумма поборов достигла 75 тысяч евро. Среди тех, кто "засветился" в коррупции, были заместитель начальника и руководитель подразделения.