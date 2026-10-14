Кроме того, он угрожал подрядчику физической расправой над членами семьи. Об этом сообщает СБУ.

Что известно о злоумышленнике?

Фигурантом уголовного дела оказался бывший судья, который в настоящее время имеет статус адвоката. Благодаря оперативному вмешательству правоохранители сумели спасти стратегический заказ Министерства обороны.

Злоумышленник решил нажиться на владельце предприятия, которое занималось возведением оборонного объекта в центральном регионе. Юрист требовал 10% от общей суммы строительства. В случае отказа он угрожал, что задействует личные связи для расправы над подрядчиком и его семьей

Следствие установило, что до 2016 года коррупционер работал судьей в Уманском горрайонном суде. Ранее он уже фигурировал в уголовных делах, связанных с получением взяток за вынесение "нужных" судебных решений.

Злоумышленника поместили под стражу. Ему сообщили о подозрении по части 4 статьи 189 УК Украины, в которой речь идет о вымогательстве, совершенном в условиях военного положения. Бывшему судье грозит до 12 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.

Напомним, что в Харьковской области СБУ задержала бывшего адвоката, который специально мобилизовался в ряды ВСУ. По заданию российских спецслужб он пытался шпионить за позициями украинских десантников изнутри боевого подразделения.