Хищение денег с карт: Верховный Суд разъяснил, как наказывать за такое преступление

Несанкционированное снятие денежных средств или цифровых активов с банковских счетов через банкоматы и платежные системы является тайным хищением имущества. Соответствующее принципиальное решение приняла объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

Почему такое преступление нельзя считать мошенничеством

Рассматривая резонансное дело №755/8937/21, Верховный Суд определил, какую правильную правовую оценку следует дать хищению средств при использовании специальных скиммеров на банкоматах. Местный суд квалифицировал отдельные действия как мошенничество, но вышестоящая инстанция объяснила, почему это не так. Об этом говорится в сообщении Верховного Суда.

Так определялось наказание для злоумышленника, который опустошал счета клиентов ПриватБанка. Для хищения данных он устанавливал на банкоматы специальные накладные считывающие устройства, которые могли копировать информацию с магнитных полос карт. Также он устанавливал металлические пластины со скрытыми мини-камерами для записи ПИН-кодов.

Верховный Суд подчеркнул, что компьютерные программы, платежные устройства, банкоматы и автоматизированные банковские системы не обладают правосубъектностью, сознанием или собственной волей. Они работают исключительно по алгоритмам и не способны самостоятельно принимать осознанные решения.

Предъявление автоматизированной системе поддельного платежного инструмента, несанкционированный ввод подлинных реквизитов или ПИН-кодов не образуют обмана в уголовно-правовом смысле, поскольку система не вводится в заблуждение, а лишь механически сверяет считанный цифровой код с данными в базе,

– отметили судьи объединенной палаты.

Когда машина подтверждает введенные данные, она просто выполняет заданные параметры. Поэтому в таких ситуациях отсутствует психологическое воздействие на волю человека, а имеет место незаконное использование технических алгоритмов для тайного доступа к средствам.

Что это означает для защиты средств украинцев

Главное отличие кражи заключается в том, что средства выбывают из владения человека совершенно тайно, без его согласия и ведома. Когда злоумышленник снимает средства в банкомате или переводит их с помощью похищенных данных, владелец счета и персонал финансового учреждения не осознают этого непосредственно в момент транзакции. Тогда как для мошенничества необходимо воздействие на человека, введение его в заблуждение.

Судьи подчеркнули, что использование высокотехнологичных методов и новейших цифровых инструментов не меняет природы преступления.

Использование новейших способов доступа к чужому имуществу не превращает его тайное похищение в мошенничество,

– говорится в заключении.

Напомним, ранее Верховный Суд Украины установил, что для обвинения в хищении или незаконном завладении чужим имуществом не является обязательным корыстный мотив, важным является факт прямого умысла.

Во время военного положения в Украине ужесточена уголовная ответственность за кражу и грабеж, которые теперь караются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.