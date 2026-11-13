Викрадення грошей з карток: Верховний Суд пояснив, як каратимуть за такий злочин

Чому такий злочин не можна вважати шахрайством

Розглядаючи резонансну справу №755/8937/21, Верховний Суд визначив, яку правильну правову оцінку треба дати щодо викрадення коштів через спеціальні скімери на банкоматах. Місцевий суд кваліфікував окремі дії як шахрайство, але вища інстанція пояснила, чому це не так. Про це йдеться в повідомленні Верховного Суду.

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Так визначалося покарання для зловмисника, який спустошував рахунки клієнтів ПриватБанку. Для викрадення даних він монтував на банкомати спеціальні накладні зчитувальні пристрої, які могли копіювати інформацію з магнітних стрічок карток. Також він додавав металеві пластини із прихованими мінікамерами для запису ПІН-кодів.

Верховний Суд наголосив, що комп'ютерні програми, платіжні пристрої, банкомати та автоматизовані банківські системи не наділені правосуб'єктністю, свідомістю чи власною волею. Вони працюють суто за алгоритмами й не здатні самостійно ухвалювати усвідомлені рішення.

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Подання автоматизованій системі підробленого платіжного інструмента, несанкціоноване введення автентичних реквізитів чи ПІН-кодів не утворюють обману в кримінально-правовому розумінні, оскільки система не вводиться в оману, а лише механічно звіряє зчитаний цифровий код із даними в базі– зазначили судді об'єднаної палати.

Коли машина підтверджує введені дані, вона просто виконує задані параметри. Тому в таких ситуаціях відсутній психологічний вплив на волю людини, а відбувається незаконне використання технічних алгоритмів задля таємного доступу до коштів.

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Що це означає для захисту коштів українців

Головна відмінність крадіжки полягає в тому, що кошти вибувають із володіння людини абсолютно таємно, без її згоди та відома. Коли зловмисник знімає кошти в банкоматі або переказує їх за допомогою вкрадених даних, власник рахунку і персонал фінустанови не усвідомлюють цього безпосередньо в момент транзакції. Тоді як для шахрайства потрібен вплив на людину, введення її в оману.

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Судді підкреслили, що використання високотехнологічних методів і новітніх цифрових інструментів не змінює природи злочину.

Використання новітніх способів доступу до чужого майна не перетворює його таємне викрадення на шахрайство– йдеться у висновку.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд України встановив, що для звинувачення у викраденні або заволодінні чужим майном не є обов'язковим корисливий мотив, важливим є факт прямого умислу.

Під час воєнного стану в Україні посилено кримінальну відповідальність за крадіжку та грабіж, що тепер караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.