Завещание по условиям завещателя: кто имеет право на наследство

Завещание дает человеку возможность самостоятельно определить, кому и на каких условиях перейдет его имущество после смерти. В то же время закон устанавливает ряд ограничений, которые защищают права отдельных категорий наследников.

Зачем нужно завещание и как оно работает?

Завещание является основным правовым механизмом, с помощью которого лицо может распорядиться своим имуществом на случай смерти, сообщает Министерство юстиции Украины. Наследодатель имеет право назначить наследниками одно или несколько физических лиц, независимо от родственных или семейных связей, а также других участников гражданских правоотношений.

Закон позволяет завещателю без объяснения причин лишить права на наследование любого из наследников по закону. Исключение составляют лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, что прямо предусмотрено Гражданским кодексом Украины.

Завещание может охватывать как имущество и права, принадлежащих лицу на момент его составления, так и те, которые могут возникнуть в будущем. Также допускается завещание как на все наследство, так и на его отдельную часть. Если в завещании распределены только имущественные права, на наследников пропорционально возлагаются и соответствующие обязанности наследодателя.

Какое отличие имеет завещание с условием?

Отдельно закон предусматривает возможность составления завещания с условием. Наследодатель может связать право на наследование с наступлением определенных обстоятельств – как связанных с поведением наследника, так и независимых от него. Речь идет, частности, о проживании в определенном месте, рождения ребенка, получения образования или наличие других наследников. В то же время такое условие должно существовать на момент открытия наследства.

Условия, противоречащие закону или моральным принципам общества, признаются ничтожными. При этом наследник не может оспаривать условие только на основании того, что не знал о нем или не мог повлиять на его наступление.

Вместе с тем, независимо от содержания завещания, право на обязательную долю в наследстве имеют малолетние и несовершеннолетние дети наследодателя, его совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова или вдовец, а также нетрудоспособные родители. Они наследуют половину той доли, которая принадлежала бы им в случае наследования по закону.

