Наследство после гибели военнослужащего: кто имеет право и как его оформить

В случае смерти военнослужащего право на наследство имеют лица, определенные в завещании, или родственники в соответствии с очередностью, установленной Гражданским кодексом Украины. Объясняем, что входит в состав наследства, как проходит процедура оформления и где получить бесплатную юридическую помощь.

Что входит в состав наследства?

После гибели военнослужащего наследственные права возникают у лиц, указанных в завещании или личном распоряжении на случай смерти, сообщает Министерство юстиции Украины. Если таких документов нет, наследование осуществляется по закону – в соответствии с определенной законом очередности родственников.

К наследственному имуществу могут принадлежать денежные средства на счетах, недвижимость, движимое имущество, в частности транспортные средства, государственные компенсации и выплаты, а также другие личные вещи погибшего.

Кто имеет право на наследство по закону?

Наследство передается лицу или нескольким лицам, определенным в завещании. В то же время независимо от его содержания право на обязательную долю имеют малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова или вдовец, а также нетрудоспособные родители. Они получают половину доли, которая принадлежала бы им в случае наследования по закону.

При отсутствии завещания наследники определяются в порядке очередности. К первой очереди относятся дети наследодателя, тот из супругов, который его пережил, и родители. Вторая очередь включает родных братьев и сестер, бабушку и деда. К третьей очереди относятся дядя и тетя, к четвертой – лица, которые проживали с наследодателем одной семьей не менее пяти лет. Пятую очередь составляют другие родственники до шестой степени родства.

Как оформить наследство и где получить юридическую помощь?

Для принятия наследства необходимо обратиться к нотариусу и подать соответствующее заявление. После проверки документов и истечения шести месяцев со дня открытия наследства наследникам выдается свидетельство о праве на наследство. В случае споров, отсутствия документов или пропуска сроков вопросы решаются в судебном порядке.

Каждый имеет право на бесплатную юридическую помощь. Специалисты системы бесплатной юридической помощи предоставят консультации по перечню документов, возобновления сроков и, при необходимости, представят интересы в суде. Для получения консультации можно обратиться по единому контактному номеру телефона 0 800 213 103 – звонки в пределах Украины бесплатные.

