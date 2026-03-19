Вред природе и опасность: за сжигание травы украинцы будут получать большие штрафы

Украинцы нередко сжигают сухую траву в своих домовладениях, что вредит природе. За такие действия предусмотрены штрафы, ведь такая практика уже считается в Украине серьезным нарушением, а не привычным "весенним бытом".

Почему инспекторы проводят проверки по сжиганию травы?

Для безопасности с наступлением тепла начинаются рейды специалистов по экологии и полицейских, которые фиксируют случаи поджогов травы и составляют протоколы за соответствующие нарушения. Под особым наблюдением находятся частные дворы и огороды. Об этом рассказывают сами правоохранители, передает издание "Комментарии".

Курение сухостоя – это административное нарушение, и штрафы за это достигают больших размеров. В зависимости от случая, гражданин должен будет заплатить от 3 тысяч 60 гривен до 6 тысяч 120 гривен. Однако иногда протоколы выписываются и на значительно большие суммы.

Как отмечают правоохранители, должностные и юридические лица за такие действия наказываются штрафом в 21 тысячу 420 гривен.

Суровое наказание предусмотрено, когда пожар из-за сжигания сухостоя привела к повреждению имущества или угрозы жизни.

Однако поджоги случаются не только в жилом секторе, но и в заповедниках, лесах или вблизи них. За такие действия штрафы возрастают до десятков тысяч гривен, а также может наступать уголовная ответственность.

Важно! Как нарушение правил безопасности фиксируется не только факт поджога, но и последствия. Сумма компенсации возрастает, когда огонь переходит на чужую территорию и наносит ущерб.

Почему сжигание травы опасно?

Как сообщает Государственная экологическая инспекция, о сжигании травы существует много мифов, которые на самом деле не помогают природе. Такие действия уничтожают гумус, микрофлору, полезных насекомых и даже мелких животных, которые живут в почве.

Заметим, что из-за таких действий людей может даже падать урожайность. А тысячи пожаров, которые возникают из-за бессознательных действий граждан, распространяются на леса, хозяйственные постройки и жилые дома. Так именно человеческая халатность наносит вред природе и окружению.

В 2026 году власти обещают только усиливать контроль за нарушениями: работают мобильные группы, ситуацию мониторят дроны и спутники.

