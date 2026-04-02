Искусственный интеллект для юридических запросов: в Минцифры рассказали, что умеет приложение Legal Mind

Отныне с помощью электронных ресурсов и Дия.Подписи украинцы могут сгенерировать юридические документы. Больше не нужно искать образцы заявлений и договоров в интернете, ведь на помощь придет искусственный интеллект.

Что известно о приложении Legal Mind?

Приложение Legal Mind пригодится тем, кому срочно нужно сделать договор, а помощь юриста получить невозможно. В Украине запустили ресурс с искусственным интеллектом, который может стать персональным специалистом для повседневных задач. Его внедрила частная компания, которая использует Дия.Подпись для подписания документов онлайн. Об этом пишут представители Дии.

Разработчики объясняют, что нужные документы можно будет сгенерировать онлайн, а утверждение происходит с помощью Дия.Подписи.

Под определенный запрос искусственный интеллект приложения Legal Mind самостоятельно создает документы. Важно, что сервис обучен и учитывает актуальные нормы украинского законодательства.

Пользователи смогут создать соглашение и при необходимости добавить подписантов или получателей копий. Документ загружается, направляется участникам соглашения и в конце его надо подтвердить и подписать Дия.Подписью.

Никаких шаблонов "из интернета" – получайте готовый документ с электронной подписью, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный Сервис пригодится для ежедневных задач,

– говорится в сообщении.

Отметим! Помощью юриста пренебрегать все равно не стоит. В сложных случаях требуется дополнительная консультация специалиста.

В целом Дией уже пользуются более 25 тысяч компаний и госучреждений, которым предоставляются технические возможности портала. Legal Mind является одним из таких партнеров.

Минцифры не останавливает привлечение ИИ-инструментов для государственных услуг. В ведомстве сообщили, что вычислительные мощности (GPU) будут использовать для тренировки моделей, которые будут работать с государственными услугами. Искусственный интеллект, в частности, хотят внедрить в судебные дела. Модель будет формировать проекты решений и одновременно ускорит рассмотрение дел. Министерство будет работать над этим с компанией Beyond.PL.

