Що відомо про застосунок Legal Mind?

Застосунок Legal Mind стане в пригоді тим, кому терміново потрібно зробити договір, а допомогу юриста отримати неможливо. В Україні запустили ресурс зі штучним інтелектом, який може стати персональним фахівцем для повсякденних задач. Його впровадила приватна компанія, яка використовує Дія.Підпис для підписання документів онлайн. Про це пишуть представники Дії.

Дивіться також Держава все перевірятиме: як зміняться правила бронювання від мобілізації у квітні

Розробники пояснюють, що потрібні документи можна буде згенерувати онлайн, а затвердження відбувається за допомогою Дія.Підпису.

Під певний запит штучний інтелект застосунку Legal Mind самостійно створює документи. Важливо, що сервіс навчений і враховує актуальні норми українського законодавства.

Користувачі зможуть створити угоду й за потреби додати підписантів або отримувачів копій. Документ завантажується, надсилається учасникам угоди й наприкінці його треба підтвердити та підписати Дія.Підписом.

Жодних шаблонів "з інтернету" – отримуйте готовий документ з електронним підписом, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий Сервіс стане в пригоді для щоденних задач,

– йдеться в повідомленні.

Зазначимо! Допомогою юриста нехтувати все одно не варто. У складних випадках потрібна додаткова консультація фахівця.

Загалом Дією вже користуються понад 25 тисяч компаній та держустанов, яким надаються технічні можливості порталу. Legal Mind є одним із таких партнерів.

Мінцифри не зупиняє залучення ШІ-інструментів для державних послуг. У відомстві повідомили, що обчислювальні потужності (GPU) використовуватимуть для тренування моделей, які працюватимуть з державними послугами. Штучний інтелект, зокрема, хочуть впровадити в судові справи. Модель формуватиме проєкти рішень і водночас прискорить розгляд справ. Міністерство буде працювати над цим із компанією Beyond.PL.

Як назвали українську модель ШІ?