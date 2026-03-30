В Україні обрали назву для національної великої мовної моделі – нею стала "Сяйво". Проєкт реалізують Міністерство цифрової трансформації України разом із Київстар. Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль у Threads.

Що відомо про українську модель Сяйво?

У відкритому голосуванні взяли участь понад 136 тисяч українців. Переможець отримав 22 601 голос, випередивши інші варіанти, які увійшли до фіналу. Загалом на фінальному етапі розглядали десять назв, відібраних за критеріями унікальності та відсутності порушень авторських прав.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, "Сяйво" стане першою національною великою мовною моделлю, яку планують використовувати у різних сферах. Йдеться про державні сервіси, бізнес, освіту та оборонний сектор. Очікується, що модель допоможе швидше обробляти дані, автоматизувати процеси та створювати нові цифрові продукти.

Розробка подібної системи є частиною ширшої цифрової стратегії країни. Влада прагне впроваджувати власні інструменти штучного інтелекту, щоб зменшити залежність від зовнішніх технологій і підвищити ефективність внутрішніх процесів.

Організатори голосування подякували всім учасникам, підкресливши, що саме користувачі долучилися до створення українського ШІ. У майбутньому очікуються нові етапи розвитку проєкту та запуск додаткових цифрових сервісів на його основі.

Які ще варіанти назв були?

Через застосунок Дія відкрили голосування за назву майбутнього ШІ. Усього українці запропонували понад 3 000 варіантів, з яких обрали десять фіналістів. До списку увійшли такі назви: Сяйво, Питай, Слово, Дзвінка, Говерла, Шипіт, Шукай, Ядро, Кавун і Гомін. Усі варіанти мають українське походження й відображають різні асоціації – від природних символів до процесів мислення та комунікації.

Голосування тривало до 29 березня 12:00. Щоб узяти участь, потрібно було зайти в розділ Сервіси та обрати пункт Опитування у Дії.