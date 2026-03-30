В Украине выбрали название для национальной большой языковой модели – ею стала "Сяйво". Проект реализуют Министерство цифровой трансформации Украины вместе с Киевстар. Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в Threads.

Что известно об украинской модели Сяйво?

В открытом голосовании приняли участие более 136 тысяч украинцев. Победитель получил 22 601 голос, опередив другие варианты, которые вошли в финал. Всего на финальном этапе рассматривали десять названий, отобранных по критериям уникальности и отсутствия нарушений авторских прав.

Как сообщает Министерство цифровой трансформации, "Сияние" станет первой национальной большой языковой моделью, которую планируют использовать в различных сферах. Речь идет о государственных сервисах, бизнес, образование и оборонный сектор. Ожидается, что модель поможет быстрее обрабатывать данные, автоматизировать процессы и создавать новые цифровые продукты.

Разработка подобной системы является частью более широкой цифровой стратегии страны. Власти стремятся внедрять собственные инструменты искусственного интеллекта, чтобы уменьшить зависимость от внешних технологий и повысить эффективность внутренних процессов.

Организаторы голосования поблагодарили всех участников, подчеркнув, что именно пользователи присоединились к созданию украинского ИИ. В будущем ожидаются новые этапы развития проекта и запуск дополнительных цифровых сервисов на его основе.

Какие еще варианты названий были?

Через приложение Дія открыли голосование за название будущего ИИ. Всего украинцы предложили более 3 000 вариантов, из которых выбрали десять финалистов. В список вошли такие названия: Сяйво, Спрашивай, Слово, Дзвінка, Говерла, Шипот, Шукай, Ядро, Арбуз и Гомон. Все варианты имеют украинское происхождение и отражают различные ассоциации – от природных символов до процессов мышления и коммуникации.

Голосование продолжалось до 29 марта 12:00. Чтобы принять участие, нужно было зайти в раздел Сервисы и выбрать пункт Опрос в Действии.