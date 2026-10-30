Суд США приказал возобновить лотерею "грин-карт" DV-2027: основные правила и риски для украинцев

Федеральный суд США обязал Государственный департамент возобновить лотерею Diversity Visa на 2027 финансовый год, которая оказалась под угрозой срыва из-за административных задержек. Судья Джинсук Ота вынесла предварительный судебный запрет, предоставив ведомству время для начала регистрации до 1 ноября 2026 года.

График судебных заседаний и жесткие временные рамки

Благодаря решению о возобновлении регистрации на лотерею грин-карт, которого удалось добиться после иска организации Red Eagle Law против Государственного департамента США, иностранцы вновь получили шанс на законное получение вида на жительство в стране. В то же время процесс оформления сопровождается новыми строгими требованиями и нерешенным вопросом фактической выдачи виз. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал американский адвокат и политический стратег Юрий Ванетик.

Так, Соединенные Штаты обязали запустить регистрацию на лотерею грин-карт DV-2027, признав затягивание ее старта незаконным. Суд состоялся в Южном округе Калифорнии и подтвердил верховенство норм Конгресса над приоритетами исполнительной власти. Согласно решению, программу, разработанную для стимулирования иммиграции из стран с невысоким уровнем представительства в Америке, администрация должна реализовывать без искусственных барьеров.

Юрий Ванетик Американский адвокат и политический стратег Программу "Diversity Visa" часто называют лотереей на получение "грин-карты". Вмешательство суда имеет важное значение, поскольку административную задержку нельзя просто рассматривать как замену отмены закона. Для украинцев это приятная новость, но ее нужно правильно понимать. Это решение является предварительным судебным постановлением, а не окончательным разрешением всех споров по поводу программы. Правительство может подать апелляцию или добиваться дальнейших изменений.

Согласно скорректированному плану, министерство иностранных дел обязано опубликовать условия участия до 29 октября 2026 года, а прием заявок начать не позднее полуночи по восточному времени 1 ноября.

Прием анкет, по словам Ванетика, рассчитан на 30 календарных дней, а объявить победителей розыгрыша должны до 3 декабря 2026 года. Участникам рекомендуют воспринимать эти ориентиры исключительно как судебные требования к чиновникам, а не как подтверждение готовности сайта.

Окончательным сроком установлено 30 сентября 2027 года, что совпадает с окончанием финансового года. Победитель обязан завершить все процедуры и получить статус до этой даты, поскольку право на выигрыш не переносится.

Эксперт также отметил, что сокращенный график делает подготовку документов, оперативные ответы и возможность прохождения собеседования особенно важными.

Новые требования к паспортам и символический взнос

С 10 апреля 2026 года вступило в силу правило, согласно которому участники лотереи должны обязательно предоставить данные действующего паспорта и электронную копию страницы с биографией. Для граждан Украины, перемещенных в связи с боевыми действиями, истечение срока действия документов, несоответствия в написании фамилий или сложности с оформлением нового заграничного паспорта могут стать серьезным препятствием, которое следует устранить заранее.

Также введен регистрационный сбор в размере 1 доллара. Этот платеж касается только первоначальной заявки и не покрывает медицинские осмотры, переводы или консульские расходы.

Заявители не должны платить посредникам, которые обещают льготное отношение или гарантированный отбор. Случайный отбор нельзя законно приобрести,

– уточнил Юрий Ванетик.

Подача заявки на участие в лотерее "грин-кард": смотрите видео

Критерии участия для украинских беженцев

Важно! Базовым критерием отбора является страна рождения кандидата, а не текущее гражданство или адрес фактического проживания. Украина стабильно входит в список участников, и выезд граждан в Польшу, Германию или Объединенные Арабские Эмираты не лишает их права претендовать на участие.

Кандидат должен подтвердить наличие полного среднего образования или квалифицированного стажа по соответствующей профессии, подавая только одну анкету за сезон, ведь дубликаты отсеиваются системой.

Победитель лотереи ни в коем случае не должен увольняться с работы, продавать имущество или принимать окончательные решения о переезде исключительно на основании того, что его выбрали,

– подчеркнул эксперт.

Семейные претенденты должны обязательно указывать данные мужа или жены, а также всех несовершеннолетних детей до 21 года, независимо от их намерений ехать в США. Сбор справок об отсутствии судимости, свидетельств о браке и разводе, а также военных билетов затрудняется тем, что документы часто находятся в разных странах.

Временная защита, гуманитарное освобождение от депортации или иной иммиграционный статус не дают автоматического права на получение постоянного вида на жительство через лотерею,

– добавил Ванетик.

Пошаговый алгоритм действий для претендентов

Кандидатам следует полагаться исключительно на правительственные платформы travel.state.gov и dvprogram.state.gov, игнорируя неофициальные ресурсы и рекламу. Необходимо заранее:

проверить срок действия паспорта;

сделать фото строго в соответствии со стандартами;

самостоятельно отправить единую заявку и сохранить персональный код подтверждения для проверки результатов на портале Entrant Status Check.

Юрий Ванетик предупреждает, что письмам по почте о выигрыше доверять нельзя и нужно проверять информацию исключительно по коду, сгенерированному вам системой.

Юрий Ванетик Американский адвокат и политический стратег Если вас отобрали, немедленно приступайте к оформлению заявки на иммиграционную визу DS-260 и подготовке подтверждающих документов, одновременно следя за официальными инструкциями относительно собеседования и любыми ограничениями на выдачу виз. Украинцы, которые уже находятся на территории Соединенных Штатов, должны обратиться за индивидуальной консультацией, прежде чем предполагать, что могут изменить свой статус на территории страны.

Где ознакомиться с основными правилами подачи заявки на "Diversity Visa"

Этот судебный прецедент демонстрирует реальное взаимодействие между американскими судебными и исполнительными органами. Судебная власть способна заставить бюрократический аппарат соблюдать рамки законодательства, но вердикт не создает новых рабочих мест в консульствах и не отменяет процедур проверки на безопасность.

Эксперт отметил, что детали дела и нормативные положения изложены в материалах Fragomen, официальных разъяснениях Госдепартамента США относительно инструкций и правил подачи заявки.

Конфликт между судом и приостановкой работы Госдепа

Государственный департамент США объявил об очередной остановке в процессе выдачи виз по программе "Diversity Visa". Консульства могут проводить собеседования и рассматривать дела, однако визы не будут выдаваться без каких-либо исключений, пока сохраняется статус приостановки.

Это создает правовой парадокс, когда калифорнийский суд предписывает проводить лотерею, а внутренняя политика министерства приостанавливает заключительный этап.