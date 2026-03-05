В Украине обновили закон для комфорта водителей с детьми
- В Украине введено обязательное обустройство специальных паркомест для водителей с детьми до трех лет.
- Закон № 4657-IX, вступивший в силу 5 марта, устанавливает, что эти места должны быть отличными от мест для людей с инвалидностью.
В Украине несколько изменили правила для водителей, которые перевозят детей до трех лет. Отныне на парковочных площадках для них должно быть обустроено отдельное место.
О чем говорит Закон о парковке транспортных средств для водителей с детьми?
Если водитель перевозит маленького ребенка и на его авто есть соответствующий опознавательный знак, то он имеет право становиться на специальные места на паркингах. Об этом сообщила Верховная Рада Украины.
Смотрите также Максимальные штрафы для водителей: за что наказывают жестче всего и законно ли это
С 5 марта вступил в силу Закон № 4657-IX. В нем прописано, что семьи с маленькими детьми в Украине будут иметь дополнительные условия комфорта и безопасности, в частности при парковке авто.
Документ четко определяет, что на паркингах или специально отведенных площадках для парковки должны быть обустроены места для водителей с детьми до трех лет. У Законе установлено, что от общего количества паркомест должно быть не менее 5% для семейных авто, но на маленьких площадках должно быть хотя бы одно такое место.
Важно, что места для парковки авто с детьми отличные от тех, что предназначены для людей с инвалидностью. В обоих случаях на машине должна быть соответствующая отметка. Поэтому на каждом паркинге должно быть не менее 15% обустроенных мест, куда нельзя ставить авто без спецпозначек.
Государство пытается оптимизировать городское пространство для нужд наименее защищенных слоев населения в условиях военного положения.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления способствуют созданию владельцами специально оборудованных или отведенных площадок для парковки транспортных средств отдельных мест для парковки транспортных средств, которыми управляют беременные женщины, пожилые люди и ветераны,
– говорится в Законе.
К слову, в европейских странах такая норма работает уже давно. На больших паркингах и на площадках возле общественных заведений в большинстве случаев имеется хотя бы одно место для авто с детьми.
Что известно о штрафах за неправильную парковку?
Минимальный штраф за неправильно припаркованное авто составляет 340 гривен. Дополнительно инспектор может принять решение об эвакуации авто на штрафплощадку. А админнаказание за парковку на местах для людей с инвалидностью будет стоить водителю до 5 100 гривен.
Суд отменил штраф водителю за парковку на тротуаре, поскольку не было доказано, что он нарушил правила дорожного движения. Правила дорожного движения действительно запрещают стоянку на тротуарах, но легковые автомобили и мотоциклы могут стоять на краю тротуара, если это не мешает пешеходам.