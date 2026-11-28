С 1 декабря 2026 года правила мобилизации людей с инвалидностью в Украине не изменятся. Граждане с I, II и III группами инвалидности имеют право на отсрочку от призыва. В то же время закон предусматривает отдельные случаи, когда это право может быть утрачено.

Возможна ли принудительная мобилизация людей с инвалидностью с 1 декабря

С 1 декабря 2026 года принудительный призыв на военную службу для граждан с инвалидностью I, II и III групп не вводится. Все они сохраняют гарантированное государством право на отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Законодательные нормы остаются неизменными и не предусматривают отмену защитных норм для людей с нарушениями здоровья.

В целом мобилизация людей с инвалидностью без их личного согласия прямо противоречит нормам законодательства, поэтому распространенные слухи о массовом призыве не имеют под собой юридических оснований.

При каких условиях военнообязанного все же могут призвать

Несмотря на сохранение общих правил защиты, законодательство определяет исключительные случаи, когда человек с медицинскими диагнозами может попасть в ряды вооруженных сил:

Добровольный контракт: лица с инвалидностью (в частности, III группы или после прохождения соответствующего медицинского осмотра) имеют право поступить на службу в армию исключительно по собственному желанию, подписав контракт.

лица с инвалидностью (в частности, III группы или после прохождения соответствующего медицинского осмотра) имеют право поступить на службу в армию исключительно по собственному желанию, подписав контракт. Отсутствие статуса или неоформленная отсрочка: если инвалидность не подтверждена официально в установленном законом порядке, отсрочка не внесена в учетные документы или статус был отменен по итогам повторного осмотра, человек подпадает под базовые требования военного учета и мобилизации.

А право на отсрочку необходимо подтверждать документально, ведь без зарегистрированного обращения в ТЦК автоматический иммунитет от мобилизационных распоряжений не действует.

Что известно о санкциях и реестрах военнообязанных

С начала декабря также не планируется введение автоматических штрафов через электронные реестры или пересмотр базового мобилизационного возраста. Все правовые процедуры осуществляются исключительно в рамках, определенных Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

К слову, существуют некоторые юридические и фактические обстоятельства, при которых люди с инвалидностью могут быть призваны на военную службу. В частности, это может иметь место в случае аннулирования или утраты статуса человека с инвалидностью. Или же призыв в армию возможен, если человек с инвалидностью не оформил отсрочку. В таких случаях ТЦК и СП имеют право направить человека на военно-медицинскую комиссию для получения дальнейшего заключения.