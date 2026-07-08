Об этом сообщает 24 Канал.

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В условиях военного положения граждане с инвалидностью, как правило, не подлежат призыву, однако существуют конкретные юридические и фактические обстоятельства, при которых их могут привлечь к военной службе. Наличие инвалидности само по себе не освобождает от призыва, если оно не имеет надлежащего документального подтверждения и официально оформленной отсрочки через систему "Резерв+", ЦНАП или ТЦК и СП.

При каких условиях могут мобилизовать человека с инвалидностью?

Мобилизовать человека с инвалидностью могут в нескольких случаях. Первый сценарий возникает тогда, когда статус инвалидности был аннулирован или утрачен из-за того, что во время повторного медицинского осмотра врачи признали человека годным к службе.

Второй случай касается документального оформления: если гражданин имеет инвалидность, но официально не оформил отсрочку, военкомат имеет законное право направить его на военно-медицинскую комиссию.

Если ВЛК признает человека годным, призыв будет считаться законным.

Аналогичная ситуация возникает в промежуточный период, когда срок действия предыдущей отсрочки уже истек, а новую еще не успели оформить, из-за чего человек остается без правовой защиты.

В то же время любой человек с инвалидностью может вступить в ряды Вооруженных сил Украины по собственному желанию, подписав контракт.

Кто имеет право на отсрочку и какие правила действуют для мужчин старше 50 лет

Право на отсрочку от мобилизации имеют лица с инвалидностью любой группы, а также граждане, ухаживающие за родственниками с инвалидностью I–II группы или тяжелобольными.

Для реализации этого права необходимо обязательно подать заявление в ТЦК и предоставить подтверждающие документы, в частности заключение ВЛК или справку об инвалидности, поскольку без официального обращения воспользоваться отсрочкой невозможно.

Также стоит отметить, что мужчины в возрасте от 50 лет, имеющие инвалидность любой группы или осуществляющие уход за родственниками с инвалидностью, также входят в категории лиц, которых не могут мобилизовать.