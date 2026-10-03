Мобилизация до достижения 25 лет – возможна: кого именно могут призвать в армию

Некоторые обстоятельства могут привести к мобилизации даже до достижения военнообязанным установленного возраста. В таких случаях адвокаты тоже бессильны.

Мобилизация в возрасте от 18 до 24 лет также возможна

К адвокату Марине Астаховой обратились клиенты с запросом – их сына мобилизовали в 23 года. Она, конечно, была готова защищать его права, ведь была убеждена, что в этом возрасте принудительная мобилизация невозможна. Однако некоторые обстоятельства доказали обратное. Об этом эксперт сообщила в социальных сетях.

Иногда статус призывника у человека меняется, и он считается военнообязанным еще в 20–24 года. Такие граждане обычно становятся офицерами запаса и подлежат мобилизации в случае необходимости.

Адвокат выяснила эту деталь во время разговора. Оказалось, что мобилизованный 23-летний мужчина окончил военную кафедру и прошел военную подготовку. В результате он официально имел офицерское военное звание.

Закон прямо предусматривает постановку на воинский учет лиц, получивших офицерское звание после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса. А значит, сам факт того, что человеку 23 или 24 года, в такой ситуации не означает автоматической невозможности его призыва во время мобилизации,

– написала Марина Астахова.

Поэтому выпускникам военных кафедр эксперт советует помнить об обязательном изменении военно-учетного статуса. Таких граждан даже до 25 лет могут поставить на воинский учет в качестве военнообязанных.

При этом офицер запаса может быть призван во время мобилизации на общих основаниях, если у него нет законной отсрочки или бронирования. По словам Марины Астаховой, все эти детали следует выяснять заранее, а не тогда, когда ТЦК уже проводят мобилизацию и решение о призыве уже принято.

Напомним, офицерами запаса могут стать граждане с дипломом бакалавра или высшей образовательной степени, прошедшие курс подготовки и аттестацию. Они наравне с военнообязанными должны обновлять военно-учетные данные и проходить ВЛК.

Стоит отметить, что предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе составляет 60 лет, как и у всех военнообязанных. Люди с таким статусом могут быть мобилизованы, если они годны к службе.