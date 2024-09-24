Их обязанности также отличаются, поэтому эти категории нужно четко различать. Об этом пишут "Факты".

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Какие категории граждан по воинской обязанности существуют

В общем, воинская обязанность граждан Украины предусматривает:

подготовку к военной службе;

приписку к призывным участкам;

заключение контракта на добровольной основе и призыв на военную службу;

осуществление военной службы;

выполнение воинской обязанности в запасе;

прохождение службы в военном резерве;

соблюдение правил воинского учета.

Поэтому, все украинцы по выполнению воинской обязанности имеют разные статусы. Они определены в Законе 2232-ХII Украины О всеобщей воинской обязанности и военной службе.

В общем, существует 5 категорий:

допризывники – подлежат приписке к призывным участкам,

призывники – приписаны к призывным участкам,

военнослужащие – проходят военную службу,

военнообязанные – находятся в запасе,

резервисты – добровольно проходят службу в резерве и предназначены для комплектования воинских частей в мирное и военное время.

Все эти категории являются разными и имеют разные обязанности. Так, военнообязанными являются украинцы, которые числятся в запасе для комплектования ВСУ в особый период, и состоят на учете в ТЦК и СП.

Резервисты имеют другой статус, ведь это военнообязанные граждане Украины, которые служат в военном резерве ВСУ и других формированиях. В мирное время они строят гражданскую жизнь, но проходят регулярную военную подготовку.

Призывники – это граждане Украины, которые только приписаны к призывным участкам и состоят на учете в ТЦК. Военнослужащие – это граждане, которые служат в военных формированиях и состоят на учете по месту несения службы.