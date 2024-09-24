Их обязанности также отличаются, поэтому эти категории нужно четко различать. Об этом пишут "Факты".
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Какие категории граждан по воинской обязанности существуют
В общем, воинская обязанность граждан Украины предусматривает:
- подготовку к военной службе;
- приписку к призывным участкам;
- заключение контракта на добровольной основе и призыв на военную службу;
- осуществление военной службы;
- выполнение воинской обязанности в запасе;
- прохождение службы в военном резерве;
- соблюдение правил воинского учета.
Поэтому, все украинцы по выполнению воинской обязанности имеют разные статусы. Они определены в Законе 2232-ХII Украины О всеобщей воинской обязанности и военной службе.
В общем, существует 5 категорий:
- допризывники – подлежат приписке к призывным участкам,
- призывники – приписаны к призывным участкам,
- военнослужащие – проходят военную службу,
- военнообязанные – находятся в запасе,
- резервисты – добровольно проходят службу в резерве и предназначены для комплектования воинских частей в мирное и военное время.
Все эти категории являются разными и имеют разные обязанности. Так, военнообязанными являются украинцы, которые числятся в запасе для комплектования ВСУ в особый период, и состоят на учете в ТЦК и СП.
Резервисты имеют другой статус, ведь это военнообязанные граждане Украины, которые служат в военном резерве ВСУ и других формированиях. В мирное время они строят гражданскую жизнь, но проходят регулярную военную подготовку.
Призывники – это граждане Украины, которые только приписаны к призывным участкам и состоят на учете в ТЦК. Военнослужащие – это граждане, которые служат в военных формированиях и состоят на учете по месту несения службы.