Не служат на передовой: омбудсмен раскрыл детали, куда отправляют "непригодных" мобилизованных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о случаях мобилизации украинцев, которые по состоянию здоровья не могут служить. Их не принимают на службу, а потому в таком случае нарушается сама суть мобилизации.

Куда направляются мобилизованные "непригодные"?

ТЦК мобилизуют граждан, которых не принимают в воинские части из-за их возраста или состояния здоровья. Тогда такие люди уже находятся в армии и оформляются на работу в территориальные центры комплектования. Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Проблема заключается в том, что во время мобилизации ответственные лица не учитывают медицинские документы и жалобы людей. Об этих нарушениях мобилизационных мероприятий известно Офису омбудсмена.

Единственный путь для таких мобилизованных – работа в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Добавим, что в самих ТЦК часто говорят о том, что большая часть их сотрудников имеет боевой опыт. Но нередко там работают именно непригодные к службе граждане.

Дмитрий Лубинец говорит, что в большинстве случаев человек рассказывает о своих заболеваниях и имеет соответствующие документы. Но на военно-врачебной комиссии эти данные не учитывают и позволяют мобилизовать таких людей.

В результате, опять же, у нас мобилизуют людей, а потом их не хотят принимать воинские части,

– подытожил Уполномоченный.

По словам Лубинеца, люди, непригодные к службе, не могут выполнять боевые задачи, а потому военные части часто их не принимают.

В целом Дмитрий Лубинец говорит, что нарушений во время мобилизации немало, однако он публично не рассказывает даже об 1% таких случаев. При этом работа по расследованию и противодействию незаконной мобилизации продолжается.

Как действовать после незаконной мобилизации?

ВВК часто проводится формально и без учета реального состояния здоровья. Адвокаты "Правовой позиции" рассказали, что решение вполне можно обжаловать. Так, их клиента мобилизовали и признали годным к службе только в частях обеспечения. Но правда заключалась в том, что хронические проблемы и необходимость лечения этого мужчины вообще не давали ему возможности находиться в армии.

Поэтому, чтобы освободить его после незаконной мобилизации, эксперты подготовили рапорт командованию части о необходимости повторной ВВК. Параллельно жалобу направили в Министерство обороны Украины, указав на нарушение процедуры и недостоверность предыдущего медицинского заключения.

Кроме того, все имеющиеся медицинские документы и результаты обследований также подтвердили право мужчины на освобождение от службы.

Поэтому если человек имеет право не служить из-за возраста или состояния здоровья, это можно доказать. Правильно подготовленная претензия и документы помогают решить проблему в большинстве таких случаев.

За незаконную мобилизацию будут наказывать должностных лиц

В Верховной Раде приняли за основу законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для должностных лиц ТЦК и членов ВВК за нарушение порядка мобилизации и проведения медицинских осмотров. В частности, речь идет о случаях незаконного призыва, неправомерного признания годности или негодности к службе, а также о других злоупотреблениях в ходе работы этих структур.

Законопроектом предлагается установить наказание вплоть до лишения свободы – до 8 лет в наиболее тяжких случаях.