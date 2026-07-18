Обучение не спасет: каких студентов могут мобилизовать в 2026 году

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому нередко возникает вопрос о мобилизации студентов. Законодательство четко определяет, в каких случаях даже во время учебы могут призвать на службу.

Имеют ли студенты отсрочку

В период действия военного положения студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Однако само по себе наличие студенческого билета еще не означает, что человека не могут призвать в армию.

Согласно закону, отсрочка предоставляется:

студентам профессионального, предвысшего и высшего образования;

лицам, получающим первое образование соответствующего уровня;

аспирантам, докторантам и интернам.

Каковы условия предоставления отсрочки

При этом предоставление отсрочки студенту зависит от формы обучения и уровня подготовки:

Человек должен учиться по дневной или дуальной форме .

. Студент должен получать образование более высокого уровня, чем ранее полученное.

То есть отсрочка привязана не просто к факту обучения, а к последовательному получению образования. Например, право на нее может иметь человек, который после бакалавриата поступил в магистратуру, а после магистратуры – в аспирантуру.

При соблюдении этих условий отсрочка предоставляется на весь период обучения.

Важно также, чтобы зачисление было официально подтверждено в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Когда студента могут мобилизовать

Студентов, не соответствующих условиям для отсрочки, могут призвать в армию во время обучения.

В первую очередь это касается тех, кто:

обучаются на заочной или дистанционной форме;

получает второе образование;

не может подтвердить, что повышает свой уровень образования во время обучения.

Именно поэтому обучение по второй или третьей специальности не всегда дает право на защиту от мобилизации. Важно не то, сколько дипломов получает человек, а соответствует ли его обучение требованиям к форме и последовательности образования.

Основания для прекращения отсрочки

Существует несколько случаев, когда отсрочка от военной службы прекращается автоматически:

если студент переходит на заочную форму обучения;

если человек заканчивает обучение;

если его отчисляют;

если он не подтверждает продолжение обучения;

или предоставляет ложные данные.

После этого студента могут мобилизовать в армию без дополнительного уведомления.

Напомним, в Украине усилили контроль за студентами, претендующими на отсрочку от мобилизации. Наибольшее внимание уделяется мужчинам старше 25 лет, поскольку после начала полномасштабного вторжения их количество в учебных заведениях заметно возросло.