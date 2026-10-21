Приказ Главнокомандующего ВСУ по ТЦК: какие права военнообязанных должны защитить

Приказ Главнокомандующего ВСУ № 423 в некоторой степени регулирует работу территориальных центров и ограничивает их действия, которые зачастую признаются незаконными. Теперь законодательно закреплено право военнообязанного на адвоката, а также запрещено забирать телефон во время пребывания в ТЦК.

Что предусматривает приказ Главнокомандующего ВСУ № 423

Изъятие телефона, ремня и шнурков у военнообязанного в ТЦК уже признано прямым нарушением. Приказ Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого вступает в силу с 6 октября 2026 года и запрещает ряд действий сотрудников ТЦК, на которые у них нет полномочий. Об основных изменениях написала адвокат Полина Марченко.

Согласно прописанным правилам, сотрудники центров комплектования не могут задерживать людей. При необходимости это должна делать полиция и доставлять военнообязанного на служебном автомобиле, а не в гражданском микроавтобусе.

Кроме того, сотрудникам запрещено просматривать содержимое телефона задержанного, а по требованию представители ТЦК обязаны вернуть его владельцу.

Полина Марченко также подчеркнула, что территориальный центр обязан самостоятельно позвонить родным или адвокату доставленного человека. Этот звонок должен быть занесен в журнал.

Отказ от звонка оформляется только актом в присутствии двух свидетелей. Если вы не отказывались, не подписывайте. Вы имеете право на конфиденциальный разговор с адвокатом,

– отметила эксперт.

Если никто не ответил – обязательна повторная попытка.

Права военнообязанных в ТЦК

В ТЦК часто ссылаются на различные основания, чтобы задержать граждан. Однако в некоторых случаях они не могут этого делать, если

нет доступа к реестру "Оберег";

иногда – когда человек отказывается предъявить документы и принять повестку;

сотрудники ссылаются на "формирование команды", повестки или ожидание транспорта.

ТЦК обязаны зафиксировать основание для доставки и точное время прибытия. ﻿﻿А в течение суток должностные лица должны направить запрос об отмене обращения о задержании.

По словам Полины Марченко, в первые минуты пребывания в ТЦК дежурный должен сразу записать лицо в журнал с указанием точного времени прибытия. ﻿﻿Также в помещении должно вестись непрерывное видеонаблюдение, а записи храниться не менее 30 дней. ﻿

В комнате ожидания должны быть стулья, свет, вентиляция, вода и туалет. ﻿﻿Если стало плохо – вызывают 103,

– уточнила адвокат.

Если человек сам решил сдать личные вещи на хранение, то составляется соответствующий документ в двух экземплярах. В нем указывается перечень вещей, ﻿﻿время приема, ﻿данные владельца и ﻿﻿ФИО лица, ответственного за хранение.

Эксперт также определила основные права человека, закрепленные в приказе № 423. Лицо, задержанное в ТЦК, должно знать цель и правовые основания каждого действия. При этом сотрудники не должны нарушать право человека на уважение достоинства, на медицинскую помощь и предоставление своих медицинских документов, а также на защиту персональных данных.

Напомним, по общему правилу ТЦК не могут удерживать человека в течение длительного времени, в противном случае это считается незаконным ограничением свободы. А в случае незаконного задержания пострадавший может обратиться в органы с целью защиты своих прав.

К слову, недавно в Одессе были осуждены 9 участников групп оповещения центра комплектования за похищение и пытки мужчин, применение слезоточивого газа и физическое насилие. Наказание варьируется от служебного ограничения до 7 лет лишения свободы, некоторым запретили работать в ТЦК в течение трех лет.