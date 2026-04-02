Военный учет женщин в Украине: подлежат ли они мобилизации и почему ТЦК подает их в розыск

Женщины в Украине сейчас могут служить только добровольно. Эта норма действует с 2022 года и пока остается без изменений. Несмотря на это уже были случаи, когда служащие ТЦК допускали ошибки и пытались поставить на воинский учет женщин, которые не могут быть военнообязанными.

О том, фактически ли сейчас призывают женщин в Украине, 24 Канал говорил с адвокатами и экспертами. Они объяснили, какие права имеют военнообязанные украинки и те, кто выбрали службу в Вооруженных Силах.

Кто из женщин должен находиться на воинском учете?

Законом предусмотрено, что украинки, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование и пригодны по состоянию здоровья, подлежат воинскому учету. Речь идет о врачах, медсестрах, фармацевтах, стоматологах и тому подобное. Добровольно на учет могут становиться женщины других профессий, если их специальность родственна с военным делом.

Также военнообязанными считаются те женщины, которые прошли военную службу или базовую военную подготовку. После этого их ставят на учет автоматически.

По состоянию на 2026 год Верховная Рада Украины не принимала планов об обязательной мобилизации женщин и ни один действующий документ не предусматривает принудительного призыва украинок в ВСУ. В парламенте ранее рассматривали проект закона №12076, который касался военной регистрации и базы учета женщин, но он не вводит обязательной мобилизации женщин без их согласия.

Адвокат Полина Марченко отметила, что даже несмотря на статус, женщины на воинском учете могут беспрепятственно ехать за границу. Это право не ограничено ни розыском, ни обязанностями.

Ошибки ТЦК – не редкость

Специалисты уже работают со случаями, когда некоторых женщин заставляют стать на воинский учет принудительно. Так, например, киевлянка Ирина Харациди-Логинова однажды случайно узнала, что ее незаконно поставили на воинский учет и разыскивают за уклонение от мобилизации. При этом ее профессия не была ни обязательной для учета, ни родственной.

Полина Марченко Адвокат На учет ее поставили ошибочно, потому что ее данные подали во время сверки ТЦК по вопросам воинского учета на предприятии. И, соответственно, этих данных в целом недостаточно, чтобы поставить на воинский учет. Здесь была невнимательность работников центра комплектования, которые занимаются вопросами воинского учета на предприятии.

Военный адвокат Роман Лихачев также рассказал об известном случае. Женщине пришла повестка из ТЦК. Благодаря этому она выяснила, что стоит на воинском учете, хотя и не имеет медицинской специальности.

Роман Лихачев Военный адвокат Когда мы направили запрос в ТЦК – почему она стоит на учете, один из харьковских центров нам написал о том, что не могут найти соответствующие документы, но ее снимать не будут, потому что они считают, что все правомерно делают. Хотя основание, по которому поставили на учет, непонятно. Добровольного ее заявления нет. На кафедре офицеров запаса она не училась. Специальности медицинской/фармацевтической не имеет. Даже справку об этом приобщили непосредственно. Сейчас дело в Харьковском окружном административном суде, мы ждем решения.

По словам юриста, если женщина обнаружила, что стоит на учете незаконно, то жалобы в первую очередь следует подавать в областной ТЦК. Там должны провести служебное расследование. Если этот вариант не помог, то уже можно непосредственно подавать заявление в суд.

Как рассказал муж Ирины Харациди-Логиновой, медийщик "Радио Свобода" Егор Логинов, уже немало женщин оказались в подобной ситуации, когда их хотели поставить на воинский учет. После огласки истории украинки поделились, что оказались в аналогичной ситуации.

Отметим! В общем уже более 30 подобных случаев есть среди женщин, которые когда-то жили или учились в Харькове. Почти все случаи ведут именно к одному из местных ТЦК. В розыск они попали по ошибке.

24 Канал обратился за комментариями по этой ситуации. Начальник Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик признал ошибку и пообещал способствовать разбору всех этих моментов, чтобы в ТЦК извинились и быстро сняли госпожу Ирину с учета. Он добавил, что пока не понятно, как именно данные попали в Харьковский ОТЦК и кто внес информацию в базу.

В то же время в Сухопутных силах признают право Ирины обратиться в суд. А вот другие женщины, по словам Подика, с похожими проблемами в ТЦК и Сухопутных сил не обращались.

Коммуникационный менеджер цифрового направления Министерства обороны Сергей Ильин сообщил, что сейчас продолжаются контакты с Ириной для решения вопроса снятия ее с учета.

30 марта на сайте Верховной Рады появился законопроект, который позволил бы реагировать на неправомерное взятие на учет женщин. То есть авторы инициировали изменения, чтобы украинок, которые попадали в реестр "уклонистов", могли без проблем оттуда исключить. Документ передали на рассмотрение руководству. Инициаторы хотят, чтобы в Украине появился механизм, по которому бы можно было исправить ошибку.

Часто ли женщин призывают наравне с мужчинами?

Полина Марченко объясняет, что в Украине практики мобилизации женщин фактически нет. Несмотря на профессию или специальность, любую женщину призвать в армию могут только добровольно. В случае, если гражданка все же стоит на воинском учете, для начала ее службы должно быть заявление с добровольным согласием. Без этого ее никто мобилизовать не может.

Военный учет военнообязанных женщин ведется исключительно для учета представительниц тех профессий, которые являются критическими для обороноспособности. Соответственно фармацевты, медики – это категория, которая при необходимости может оказывать медицинскую помощь.

Важно! На военнообязанных женщин распространяется требование обновлять данные. За нарушение правил учета женщины могут нести ответственность в виде штрафа, который сейчас составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

А если ТЦК направляют повестки, например, для обновления данных или для прохождения ВВК, и женщина не появляется, ее действительно подают в розыск. И более того, уже есть случаи, когда к женщине-медику, которая отказалась проходить ВВК, была применена уголовная ответственность,

– отметила Полина Марченко.

Женщины тоже есть в армии: отличаются ли правила службы у женщин и мужчин?

Как пояснил Роман Лихачев, женщины приобщаются к военной службе с помощью контракта. Они пользуются теми же правами и обязанностями, что и военные мужчины. Однако они имеют больше оснований, чтобы уволиться. К примеру, в случае, когда в семье есть двое военнослужащих и они имеют общего ребенка, то женщина-военнослужащий может уволиться, а мужчина – нет.

Что такое мобилизация? Мобилизация – это привлечение к военной службе без согласия человека. Те, кто служит по контракту – это, как правило, военные добровольцы. Женщина может идти на службу добровольно. Это основное отличие,

– отметил эксперт.

Полина Марченко подытожила, что воинская обязанность в Украине не разделена по гендеру. Для увольнения в большинстве случаев военным женщинам нужны те же документы, основания и обоснования, что и мужчинам.

"Единственное исключение – это беременность, потому что если женщина беременна, это будет основанием для увольнения или отпуска", – говорит адвокат.

В то же время военная ВСУ, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что в целом среди служащих существует похожее мнение: женщина должна служить, только если имеет на это желание. Принуждение не даст хороших результатов на войне. Это не обязанность женщины, а выбор, который должен идти изнутри.

Сейчас женщин больше, потому что подразделения легче принимают женщин на боевые должности. К сожалению, еще в 2022 – 2023 годах женщина должна была бы иметь огромную удачу и решимость, чтобы получить должность вне штаба или медицинской службы,

– отметила собеседница.

Может ли быть обязательная мобилизация женщин?

По словам Лихачева, этот вопрос должно решать руководство государства. Однако войско постоянно переживает нехватку кадров и постоянные проблемы с призывом. Поэтому, по его словам, мобилизация женщин теоретически может быть, учитывая эти обстоятельства.

Пребывание женщин на воинском учете никак не означает, что сейчас их сразу будут привлекать к боевым действиям. Но в определенных моментах, возможно, если будет когда-то обязательная мобилизация именно женщин, то их данные будут использованы,

– предположил Роман Лихачев.

Государство пока имеет четкую и неизменную позицию – принудительно женщин мобилизовать не будут. Об исключительно добровольном характере вступления в армию заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич. По его словам, этот вопрос окончательно учтен еще в 2022 году принятием Закона №6482.

Даже для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, для которых учет был обязательным, нет и не планируется принудительного призыва.

Александр Завитневич Народный депутат, председатель Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Хочу заверить: любые сценарии принудительного привлечения женщин невозможны. Президент Украины Владимир Зеленский четко заявил, что не подпишет закон, который предусматривал бы мобилизацию женщин. Позицию поддерживает большинство членов нашего Комитета. Наш приоритет – добровольность, профессиональный рекрутинг и развитие современного войска.

Народный депутат добавляет, что через рекрутинговые центры или ТЦК в сектор обороны по собственному желанию присоединились многие украинки. Участие женщин в армии – одно из самых высоких среди европейских стран.

Так в Вооруженных Силах Украины сейчас служат более 75 тысяч женщин. Около 9 тысяч из них выполняют задачи непосредственно на передовой. Более 2 тысячи девушек-курсанток тоже сознательно выбрали путь защиты Украины.