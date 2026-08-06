Украинцы жалуются на потерю документов в польском mObywatel: как восстановить доступ

Некоторым пользователям следует обновить мобильное приложение mObywatel, в котором хранятся документы о временной защите украинцев на территории Польши. 5 и 6 августа пользователи сообщили о сбое в работе приложения.

Документы о временной защите в Польше не отображаются у некоторых беженцев

В сети распространились сообщения от украинцев, находящихся в Польше под временной защитой, о том, что приложение mObywatel требовало обновить документы до 5 августа. Люди начали заходить в приложение и обновлять документы, но обнаруживали неприятную неожиданность – потерю доступа к сертификатам для своих документов, подтверждающих легальность пребывания на территории страны. В Министерстве цифровизации Польши объяснили, как можно восстановить доступ.

В большинстве случаев обновление документов произошло автоматически после входа в приложение. Однако украинцы пишут о случаях, когда документ о временной защите после этого больше не отображается. Для восстановления доступа им теперь необходимо обновить приложение и авторизоваться вручную.

Польское министерство пояснило, что обновление необходимо, чтобы документы не утратили силу. Однако если даже после входа у человека "исчезли" документы, то необходимо:

повторно подтвердить личность через mDowód и обновить временный документ о защите. Это можно сделать с помощью электронного удостоверения личности, доверенного профиля (profilu zaufanego) или онлайн-банкинга.

Если в mObywatel есть другие документы, то на них также стоит обратить внимание. Для этого нужно зайти в их данные и обновить их.

Обновление документов для школьников и студентов

Учащиеся, у которых есть документы в приложении, могут заново получить идентификатор учащегося в mObywatel Junior. Для этого генерируется QR-код на Интегрированной образовательной платформе (ZPE). Затем его используют для повторного добавления идентификатора ученика в приложение ребенка.

Если студенты вузов не добавят повторно свой студенческий билет с помощью QR-кода, то документ исчезнет из приложения. Для обновления необходимо получить новый QR-код в деканате.

Напомним, что приложением mObywatel пользуются украинцы, находящиеся в Польше под временной защитой и имеющие номер PESEL со статусом UKR. Электронный документ указывает, что украинец находится в Польше легально, и позволяет подтвердить свою личность так же, как и традиционное удостоверение личности или паспорт.

К слову, ЕС все же решил продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. Но мужчины призывного возраста, которые хотят получить защиту впервые, уже не смогут ее получить. Европа учла мобилизационные потребности Украины и изменила условия получения защиты.