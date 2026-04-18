Это будет нарушением прав потребителя: может ли бизнес запрещать оплату картой

Законодательство Украины не позволяет принимать оплату за товары или услуги исключительно наличными. потребитель имеет право выбирать удобный для себя вариант.

Разрешено ли бизнесу совсем не принимать оплаты картой?

Безналичная оплата – это законное право гражданина, который получает товар или услугу. Отказать в оплате карточкой могут только физические лица-предприниматели первой группы налогообложения, а также те кто использует для продажи торговые автоматы или выносную торговлю. Об этих и других случаях рассказал заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Среди исключений, которые могут не пользоваться оплатой карточками, есть бизнесы на территориях проведения боевых действий, оккупированных районах или в местах, которые находятся в блокаде.

Но в других ситуациях клиенту не могут запрещать платить карточкой. Ведь это фактически противоречит правам потребителя, которые защищает соответствующий Закон.

Как рассказал эксперт, отказ противоречит принципам доступности и качества обслуживания. Частые случаи могут привести к тому, что за деятельностью начнут следить органы контроля, например, налоговая.

Люди могут попытаться отстоять право на оплату карточкой. Для этого рекомендуется:

уточнить причину отказа и зафиксировать факт;

обратиться с жалобой для администрации.

Если это не помогает, можно подать обращение в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

Возможность безналичной оплаты – это не вопрос выбора бизнеса, а требование закона. Ее соблюдение свидетельствует о надлежащем уровне правовой культуры, ответственность и уважение к потребителю. Именно из соблюдения таких базовых требований формируется прозрачный и справедливый рынок,

– отмечает Андрей Крейтор.

