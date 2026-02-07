Продажа авто без согласия мужа или жены: когда сделку могут отменить

В Украине бывают случаи, когда автомобиль, приобретенный в браке, продают без согласия второго супруга. Такая сделка может иметь серьезные юридические последствия и быть оспорена в суде.

Можно ли продать авто без согласия мужа или жены?

Довольно часто один из супругов отчуждает автомобиль, приобретенный во время брака, не согласовав это решение с мужем или женой, а иногда – уже и с бывшими супругами, сообщает Министерство юстиции. Большинство договоров купли-продажи авто заключают в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины без нотариального удостоверения, и письменное согласие второго супруга там не требуют.

Читайте также Признание отцовства после регистрации рождения: как получить новое свидетельство

В то же время отсутствие такого согласия не означает отсутствие правовых последствий. Если продажа состоялась без договоренности и фактически скрыто, другой из супругов может защищать свои имущественные права в судебном порядке.

Согласно Семейному кодексу Украины, имущество, приобретенное во время брака, является общей совместной собственностью мужа и жены независимо от уровня доходов каждого из них. Супруги имеют равные права на владение, пользование и распоряжение таким имуществом, а решения по нему должны приниматься по взаимному согласию.

Каким образом можно продать имущество?

Для заключения договоров относительно ценного имущества, которые подлежат государственной регистрации или нотариальному удостоверению, закон прямо требует письменного и нотариально удостоверенного согласия другого супруга. Аналогичные положения содержит и Гражданский кодекс Украины, который предусматривает, что распоряжение общим имуществом осуществляется только с согласия всех совладельцев.

Сделка, заключен без необходимых полномочий, может быть признана судом недействительной. Такая позиция неоднократно подтверждалась Верховным Судом, который отмечал, что отсутствие согласия другого супруга является основанием для обжалования договора.

Кроме этого, тот из супругов, чьи права нарушили, имеет право требовать в суде взыскания половины стоимости проданного автомобиля, ведь доли в общем имуществе по общему правилу равны. Важно и то, что расторжение брака не прекращает режим общей совместной собственности: имущество, приобретенное во время брака, остается общим до момента его раздела.

Важно! В то же время закон делает исключения. Не является общей совместной собственностью имущество, полученное одним из супругов в наследство, по договору дарения или приобретенное за личные средства. В таких случаях согласие второго супруга на отчуждение не требуется.

Брачный договор в Украине: что можно прописать и когда его могут признать недействительным?