Зачем нужен брачный договор?

Брачный договор является инструментом правового урегулирования имущественных отношений между супругами, сообщает Министерство юстиции Украины. Он позволяет заранее определить права и обязанности сторон, порядок пользования общим или личным имуществом, а также минимизировать риск конфликтов в случае развода.

В договоре могут быть определены имущественные права и обязанности супругов, в том числе как родителей. Брачный договор заключается исключительно в письменной форме в 3 оригинальных экземплярах и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. В случае несоблюдения этого требования договор считается недействительным.

В частности, брачный договор может регулировать правовой режим имущества супругов, в том числе подаренного или переданного для нужд семьи, порядок раздела имущества в случае расторжения брака, правила пользования жильем, условия содержания одного из супругов и использования имущества для обеспечения потребностей детей. В то же время документ не может касаться личных неимущественных отношений, ограничивать права ребенка или ставить одного из супругов в крайне невыгодное материальное положение.

Кто может заключать брачный договор?

Заключить брачный договор могут как помолвленные пары, которые подали заявление о регистрации брака в органы государственной регистрации актов гражданского состояния, так и уже женатые пары. В первом случае договор вступает в силу с момента государственной регистрации брака, во втором - со дня нотариального удостоверения. В документе может быть определен срок его действия или действие отдельных положений, а при его отсутствии договор действует до момента расторжения или отказа сторон.

Изменить или расторгнуть брачный договор в одностороннем порядке невозможно. Изменения допускаются только по взаимному согласию сторон с нотариальным удостоверением или по решению суда, если этого требуют интересы одного из супругов, детей или нетрудоспособных членов семьи. Расторжение договора также возможно по общему согласию или по решению суда, если его выполнение стало невозможным.

Когда договор признается недействительным?

Суд может признать брачный договор недействительным, в частности в случае нарушения требования нотариального удостоверения, отсутствия гражданской дееспособности одной из сторон, ограничения прав ребенка, создание чрезвычайно невыгодного материального положения, заключения под влиянием обмана или насилия или если положения договора противоречат законодательству или моральным принципам общества.

Отдельные требования действуют в случае, когда один из супругов является иностранцем. В такой ситуации стороны должны определить, право какого государства будет применяться к договору, соответствии с Законом Украины "О международном частном праве".

Важно! Юристы отмечают, что брачный договор является эффективным способом защиты интересов обеих сторон. В то же время во избежание правовых рисков при его заключении целесообразно соблюдать требования законодательства и при необходимости обращаться за консультацией к специалистам системы бесплатной юридической помощи.

