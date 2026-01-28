Как делится автомобиль при разводе?

Автомобиль относится к движимому имуществу и юридически считается неделимой вещью, поэтому физически разделить его между супругами невозможно. Вопрос решается или по взаимной договоренности, или в судебном порядке.

Такой подход следует из статьи 60 Семейного кодекса Украины, которая устанавливает презумпцию общей совместной собственности имущества, приобретенного во время брака. На практике существует несколько основных вариантов раздела.

Одним из самых распространенных способов оставить автомобиль одному из супругов с выплатой денежной компенсации другому. Как правило, речь идет о компенсации половины рыночной стоимости авто.

Обратите внимание! Такой вариант возможен только с согласия того, кто отказывается от своей доли в пользу денежной выплаты. Если согласия нет, суд может признать за каждым из супругов идеальные доли без реального раздела имущества.

Другой вариант – это продажа автомобиля с последующим распределением полученных средств между супругами в соответствии с их долей. Этот путь часто выбирают, если ни один из бывших супругов не имеет возможности или желания оставить авто себе.

Интересно! Существует также вариант компенсация доли автомобиля другим имуществом. Например, автомобиль остается одному из супругов, а другому передается равноценное имущество, вроде земельного участка, дача, доля в квартире или другой актив

Отдельную сложность представляют ситуации, когда на момент возникновения спора выясняется, что автомобиль уже был продан. В таком случае второй из супругов имеет право обратиться в суд с требованием о взыскании денежной компенсации, соответствующей его доле в стоимости отчужденного транспортного средства.

Когда автомобиль при разводе не подлежит разделу?

Вместе с этим, автомобиль не всегда считается общим имуществом супругов. В соответствии с статьей 57 Семейного кодекса Украины, к личной частной собственности относится имущество, приобретенное одним из супругов до брака, а также имущество, полученное в дар или в порядке наследования.

Если транспортное средство было приобретено за личные средства одного из супругов, полученное в дар или в порядке наследования, оно относится к личной частной собственности и не подлежит разделу при расторжении брака.

Обратите внимание! В таком случае второй из супругов не приобретает прав на авто, даже если фактически пользовался им как семейным транспортом.

В то же время право личной собственности не является абсолютным. В судебной практике оно может быть поставлено под сомнение, если будет доказано, что автомобиль фактически приобретался или содержался за счет общих средств супругов, или если в его стоимость вкладывались значительные семейные ресурсы.

