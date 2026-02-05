Оформление льгот ветерана: когда это разрешено сделать родственникам

Прохождение военной службы, болезнь или установленная инвалидность не отменяют права на социальные гарантии. Закон позволяет оформить их через членов семьи, если человек не может обратиться самостоятельно.

Могут ли родственники военного подать заявление на льготы?

Когда ветеран войны не может лично обратиться за оформлением льгот через службу, тяжелое состояние здоровья или инвалидность, подать заявление разрешено его родственникам. Соответствующие разъяснения предоставили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Такую возможность предусматривает законодательство, что позволяет реализовать право на социальные гарантии даже при отсутствии личного обращения льготника. Поэтому если по уважительным причинам ветеран не может подать документы самостоятельно, это могут сделать дееспособные совершеннолетние члены семьи, на которых распространяются льготы.

В частности, речь идет о:

муже или жене;

нетрудоспособных родителях;

неженатых совершеннолетних детях с инвалидностью;

а также лицах, которые проживают вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и осуществляют за ним уход (при отсутствии брака).

Справочно: Сам через этих родственников можно подать заявление для внесения ветерана в Реестр лиц, имеющих право на льготы, или для назначения льгот, если данные уже внесены.

Могут ли члены семьи обратиться за перерасчетом льгот?

Отдельно предусмотрена возможность перечисления льгот на счет члена семьи, если льготник попал в плен или признан пропавшим без вести при особых обстоятельствах, отмечает "Судебно-юридическая газета".

В таком случае обратиться могут муж или жена, нетрудоспособные родители, законный представитель ребенка до 18 лет, совершеннолетние неженатые дети с инвалидностью, а также опекун или попечитель.

Какие льготы предусмотрены для ветеранов войны?