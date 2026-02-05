Какие виды отпусков доступны военным?

Законодательство Украины гарантирует военнослужащим право на отдых, лечение и решение семейных обстоятельств, сообщает Министерство юстиции Украины. В большинстве случаев отпуска предоставляются с сохранением денежного обеспечения, однако во время действия военного положения действуют специальные правила.

В этот период военным могут предоставляться ежегодный основной и дополнительный отпуска, отпуск для лечения в связи с болезнью или после ранения, отпуск по семейным обстоятельствам, дополнительный отпуск за уничтоженную технику, отпуск после освобождения из плена, а также отпуск для военнослужащих базовой военной службы.

Зато на время военного положения прекращается предоставление учебных, творческих и социальных отпусков. Исключение сделано только для военных, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет или до 6 лет по медицинским показаниям.

Право на ежегодный основной отпуск имеют все военнослужащие, кроме тех, кто проходит базовую военную службу. Его продолжительность зависит от выслуги лет и составляет от 30 до 45 календарных дней. Отпуск может предоставляться частями, но одна из них должна длиться не менее 15 дней, а одновременное отсутствие в подразделении не может превышать 30% личного состава.

Также военные могут получить ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью до 15 календарных дней за службу в условиях повышенного риска или интенсивной нагрузки. Отпуск для лечения предоставляется по заключению военно-врачебной комиссии и может длиться в целом до 12 месяцев подряд.

Какие виды дополнительных отпусков предусмотрены?

Отдельно предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам – в частности в случае брака, тяжелой болезни или смерти близких, стихийного бедствия или других исключительных ситуаций. Большинство из них предоставляются без сохранения денежного обеспечения и имеют четко определенные сроки.

Дополнительный отпуск за уничтоженную вражескую технику предоставляется по приказу командования и может длиться до 15 календарных дней в году. После освобождения из плена военнослужащий по желанию имеет право на дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного обеспечения.

Военнослужащим базовой военной службы во время военного положения предоставляется отпуск общей продолжительностью 30 календарных дней в год без учета времени на проезд.

