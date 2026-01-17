Какая разница между СВЧ и дезертирством?

В период военного положения украинское законодательство четко отличает самовольное оставление части от дезертирства, хотя на практике эти понятия часто путают, пишет 24 Канал.

Ключевая разница заключается не только в факте отсутствия военнослужащего, а прежде всего в его намерениях, а также продолжительности нарушения службы.

Именно эти обстоятельства определяют, по какой статье Уголовного кодекса квалифицируются действия и какое наказание может быть применено.

Что считается дезертирством?

Дезертирством считается умышленное оставление части или места службы с целью полностью уклониться от воинского долга. Такое поведение подпадает под статью 408 УКУ и в военное время рассматривается как особо тяжкое нарушение.

Если следствие доказывает, что военный не планировал возвращаться к службе, речь идет уже не о дисциплинарном проступке, а о тяжком преступлении с реальными сроками лишения свободы.

Что считается самовольным оставлением части?

Самовольное оставление части (СЗЧ), предусмотрено статьей 407 УКУ, имеет другой правовой смысл. В этом случае военнослужащий покидает подразделение без разрешения, но без намерения окончательно прекратить службу.

Обратите внимание! Ответственность зависит от того, сколько длится отсутствие: короткий срок влечет за собой более мягкие санкции, тогда как длительное отсутствие может привести к уголовному наказанию.

Таким образом, закон проводит границу между СЗЧ и дезертирством не формально, а через оценку намерений и фактических действий военного.

Какая мера наказания за СЗЧ?