Как военнослужащему вернуться из СЗЧ?

По данным ведомства, с помощью "Армия+", военнослужащий может подать рапорт, который обработают подразделения ВСП, после чего направляют военнослужащего в один из батальонов резерва, организуя:

взаимодействие с военным, который подал рапорт, проверку и уточнение персональных данных военного, а также документов, необходимых для продолжения прохождения им военной службы;

взаимодействие с командованием батальона резерва;

работу по направлению (сопровождение) военного в батальон резерва.

Уже после подтверждения в "Армия+" военный имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган управления ВСП, получить там предписание и отбыть в резервную часть. В резервной части этот военный зачисляется в списки личного состава батальона резерва,

Какие причины СЗЧ?